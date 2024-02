César Biondini advirtió de "una absurda guerra contra los gobernadores"

El secretario general del Frente Patriota Federal, César Biondini, dialogó con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, respecto al ajuste que se impulsa desde el Gobierno Nacional.

“Tengo un análisis muy crítico. Evidentemente, el Gobierno en lo personal como nacionalista, no tiene una gran expectativa. Por las cosas que venía manifestando Milei respecto a ciertas cuestiones vinculadas al Estado, ha llevado los niveles de producción a niveles bajísimos en sus políticas. Y ahora ha cargado un enfrentamiento, una política bastante absurda de guerra contra los gobernadores”, detalló.

De igual manera, expuso: “Creo que los gobernadores están tratando de llegar a un consenso. Pero hay que recordar algo muy importante: Milei se manifestó contrario a la palabra consenso, o sea, dijo que para él consenso es igual a corrupción. Entonces va a ser muy difícil en el trajín de todos estos tiempos que restan, tener por un lado gobernadores que quieren dialogar y, del otro lado, a una persona que -evidentemente- está todo el tiempo con una postura agresiva desde las redes sociales”

Y agregó, a continuación: “La experiencia histórica demuestra que así no se puede gobernar. Esperemos que Milei reflexione y comprenda que este no es el camino, porque no le hace bien a nadie. Acá, el interés superior de la Argentina está por encima de cualquier partido o de cualquier idea personal. Eso es, por lo menos, lo que yo entiendo”.

Por último, se manifestó acerca de lo que podrían a llegar a ser las expresiones de Milei en la apertura de sesiones del Congreso Nacional: “Ojalá lo que todo lo que pensamos no se produzca. Pero conociendo el estilo y ya un poco adivinando por los mensajes que él está emitiendo, va a ser de vuelta un discurso bastante agresivo. Me parece que es un discurso que puede generar reacciones”.