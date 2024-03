Se confirmó la peor noticia de Roly Serrano: "Pulmonar"

Roly Serrano tuvo un accidente automovilístico en la ruta y, si bien en un primer momento no presentó inconvenientes, al llegar al hospital se desvaneció y desde entonces su salud empeora. El representante del actor dio a conocer el delicado momento que vive Serrano por diversas patologías.

"Está muy delicado. Tiene respiración asistida. Hay una cosa que era del riñón, pero era muy poquito el problemita que tenía. Está orinando dentro de todo bien. Estamos esperando que tenga una reacción con el oxígeno, todo lo que tiene que ver con la reacción de él para que empiece a respirar normalmente", comenzó su descargo el representante en diálogo con Socios del Espectáculo.

Los médicos aseguran que hay que esperar por la obesidad del actor y su tabaquismo, según el relato del manager. "Eso hace que el pulmón no tenga la suficiente oxigenación y no pueda despedir todo lo que es el carbón que produce el cigarrillo. Tienen que limpiar un poco lo que tiene que ver esa parte pulmonar", agregó. Y cerró: "Hay que rezar, hay que rezar".

Qué dice el parte médico del Instituto Médico de Alta Complejidad (IMAC)

"Actualmente, el paciente se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos, estable hemodinámicamente pero en regular estado general. Presenta asistencia respiratoria mecánica debido a un cuadro de insuficiencia respiratoria, con coma inducido farmacológicamente", reza el comunicado. Y sigue: "Además en las últimas horas ha desarrollado un cuadro de insuficiencia renal, lo que complica la situación clínica. El pronóstico se mantiene reservado".

Lizy Tagliani habló sobre el problema de salud que atravesó

"Me hice las tetas y se me empezaron a poner negras. Llamo al cirujano y me dijo que debía ser normal. Me dolía un poco, pero yo con tal de tener tetas aguanté. Entonces agarro, me voy al médico y cuando me saca las vendas se me caen las tetas y me cosió porque estaba todo podrido, se estaba abriendo. Me dijo que me lavara, que ponga abajo del agua, y cuando me meto abajo de la ducha se cae la prótesis", comenzó su relato la celebridad de televisión. Y siguió: "Bueno, se me cae, lo llamo al médico y le digo que se me había caído la prótesis. Todo esto con un dolor fatal. Entonces me dice 'venite ya que te las voy a sacar a las dos'. Ni loca: yo esperé a la noche, me fui a los boliches a mostrar las tetas, presentación oficial, y de ahí me llevaron desmayada a la clínica a que me saquen todo. Toda podrida estaba. Me sacaron todo y estuve seis meses así. Por eso hay un pezón que no lo tengo, que me lo inventaron".

Tagliani contó que le había quedado toda la piel lastimada y que tuvo que usar pomadas mucho tiempo. "Hice eso hasta que me quedó una piel súper finita pero sin pezón, ni teta. Entonces fui a otro médico, me hizo toda una reconstrucción y me puso las que tengo ahora", cerró.

