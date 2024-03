Santa Cruz se suma a los más de 500 cortes que habrá en el país

El lunes 18 de marzo, organizaciones sociales y sindicales desarrollaran una jornada de protesta nacional con más de 500 cortes y movilizaciones en todo el país, en lo que señalan como la profundización del plan de lucha “frente a la falta absoluta de respuesta del gobierno ante la emergencia alimentaria y el ajuste a la economía popular”.

En nuestra provincia, la jornada la lidera la organización social y política Libres del Sur, la cual además de movilizar en las ciudades de Río Gallegos y Caleta Olivia, lo hará en las localidades de Gobernador Gregores, Las Heras y Pico Truncado.

En el marco de la convocatoria, los referentes sociales de todo el país señalan que “hace meses se viene sufriendo el desabastecimiento de alimentos en los miles de comedores comunitarios de los barrios populares de todo el país, donde las trabajadoras sociocomunitarias hacen malabares que ya no alcanzan para poder sostener las ollas que alimentan a millones de familias que la están pasando muy mal”, y exponen: “Sumado a eso, atacan y estigmatizan a las y los trabajadores de la economía popular con el ajuste en el Potenciar Trabajo, el salario que complementa el laburo que se inventaron millones de personas descartadas del sistema formal. Vuelven al relato de planes en trabajo, una vieja receta que desconoce estas labores con intención de seguir ajustando a los y las de abajo”.

Además, remarcan que “como si fuera poco, pusieron fin a las obras de integración sociourbana que tanto necesitan las familias que viven hacinadas y sin servicios básicos”, y manifiestan en este contexto que “todos estos ataques y ajustes concretos a las y los trabajadores que menos tienen, se suceden sin ningún tipo de diálogo o respuesta. Intentamos todos los canales posibles para poder dar solución a estos temas urgentes y ya no hay margen, el hambre en nuestros barrios es un límite”.

En dialogo con TiempoSur, Cindy Rivera, referente de Libres del Sur en Santa Cruz, manifestó que “la situación en nuestra provincia no es diferente a lo que sucede en otros puntos del país. Hoy se está tratando de hacerle frente a los recortes a nivel nacional mediante actividades solidarias, pero no alcanza ya que el número de asistencia en merenderos y comedores se ha duplicado”, y continuó: “La situación no solo es en los alimentos, sino que en la falta de trabajo. Muchos que estaban en la changa se han visto recortados y a esto se suma la situación de los aumentos en los costos de la canasta básica”.

Respecto al sostenimiento de los espacios de contención social, comentó: “Las donaciones de los vecinos siempre están, los que menos tienen son los que más ayudan. En la órbita municipal se está trabajando, antes no se atendía a las organizaciones sociales”.

En cuanto a la respuesta dijo: “Uno entiende que están en un tiempo de reorganización, pero a su vez necesitamos que se atienda la situación más rápido. El tiempo de la gente no es el mismo. Estaría bueno que los tiempos de asistencia sean más rápido, pero es positivo que nos estén atendiendo”.