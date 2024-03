Crimen de Gutiérrez: Facundo Zaeta y Facundo Gómez se acusaron entre sí

Tras la declaración de Pedro Monzón este lunes, el Tribunal Oral dispuso, en primer lugar, hacer sentar en el banquillo a Facundo Gómez. Por su negativa a declarar, la Secretaría leyó su última declaración indagatoria durante la instrucción.

Lo primero que dijo Gómez, en esa oportunidad, fue: "Estoy acá para decir la verdad. El 2 de julio fui a comer con Zaeta y me dijo que fuéramos a robarle a Fabián Gutiérrez. Hacía días que venía con eso".

Más adelante, indicó que estaba con Pedro (Monzón) armando cigarrillos artesanales, pero él no quería fumar. Zaeta lo llamó alterado para que fueran a la casa de Gutiérrez, cosa que le pareció raro, pero igual fueron. "Entramos por una ventana que tenía la tela mosquitera. Al hacer diez pasos vimos mucha sangre por todos lados y en el baño, sobre el inodoro, estaba Fabián".

Más adelante, la Secretaría leyó lo que Gómez había declarado: "Estábamos con Zaeta, arriba en la habitación sacando el televisor, cuando subió Pedro gritando que Fabián se había desatado y salió del baño. Zaeta salió corriendo y cuando bajamos lo vimos como suspendido sobre el cuerpo de Gutiérrez".

En otro fragmento de la indagatoria, Gómez acusó a Zaeta de matar a Gutiérrez, ya que le decía "pudo ser por las buenas, pero elegiste por las malas". Para concluir dijo: "Yo no participé matando a Fabián Gutiérrez, ni nada de eso".

Qué declaró Zaeta

"Tuve miedo de Facundo Gómez". Estas fueron las palabras que dijo Facundo Zaeta en su indagatoria durante la instrucción, cuando leyó un escrito preparado por su abogado de ese momento, Carlos Muriete. Además, contó que todos estaban en contacto con Fabián Gutiérrez por mensajes de WhatsApp porque "le gustaban jovencitos", pero luego las conversaciones fueron por Telegram, ya que es más privado.

Más adelante, Zaeta manifestó que "Facundo Gómez es muy bueno en la charla, no podés decirle que no" y siguió contando: "Me pidió un favor, que sedujera a Fabián para robarle. Solo tenía que seducirlo". Y afirmó: "Facundo Gómez era el que manejaba la venta de drogas".

En otro tramo del escrito que se leyó durante el primer día de juicio, Zaeta comentó que se juntó con Fabián, lo redujo y ató, y siguió: "Fue a buscar piedras y le pegó varias veces en la cabeza. Gómez nos dejó limpiando y haciendo desaparecer el cuerpo". Y sentenció: "Monzón y yo fuimos engañados por Gómez. Fue seguro a matar a Gutiérrez". Por último, especificó: "Tuve mucho miedo de Facundo Gómez".

