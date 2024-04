Hugo Eduardo Chorrero: “Vamos a malvinizar hasta que recuperemos Malvinas”

Hugo Eduardo Chorrero, nuevo Presidente del Centro Veteranos de Guerra “José Honorio Ortega”, estuvo en los estudios de Tiempo FM, donde dialogó con EL MEDIADOR, sobre este nuevo desafío. Al respecto, sostuvo: “Hay ganas, sé cómo hacerlo, estamos acá para ayudar a todos los veteranos y colaborar con todos los beneficios y sus derechos, y malvinizar hasta que recuperemos Malvinas”.

“Todos nos ofrecíamos de voluntarios para ir a la guerra, Malvinas no es un problema argentino sino latinoamericano. Si me llaman ya, voy devuelta, para defender a todos los que quedaron allá que son 649 que no volvieron”, dijo.

Por su parte, Chorrero indicó: “Falta el gran desfile, nosotros estamos llenos de agradecimiento en esta provincia, de esta tierra, es la provincia más malvinera que hay. Nosotros donde vamos decimos que somos veteranos de guerra y tenemos las puertas abiertas. Tenemos el cuidado de la provincia y el apoyo de los distintos municipios de la provincia con Centros de Veteranos de Guerra. Acá estamos malvinizando y malvinizan cada uno de los santacruceños”.

“Falta un agradecimiento a la gente de manzana, vamos a presentar un proyecto para agradecer a esa gente en la defensa nacional”, consideró.

En otra línea, sobre los dichos de Milei sobre su idea de recuperar las islas Malvinas: “Lo veo lejano. Ahora con esta persona no sé qué pueda pasar, ojalá tenga la visión de cómo recuperar Malvinas, pero tiene que tener la visión de recuperar la Argentina, sino de qué serviría”.

“Uno de nuestros objetivos inmediatos es terminar de concluir con programas que estábamos haciendo de malvinización para llevar Malvinas a las escuelas, empezar a malvinizar a los maestros así les dan a conocer a los chicos cómo es Malvinas y que aprenda a quererla”, puntualizó.

En el cierre, se refirió a la placa reconocimiento a Rosalinda de Jesús Godoy colocada en la sala principal del “Espacio Cultural Malvinas”: “Una malvinizadora constante durante mucho tiempo, era una persona que estaba malvinizando donde iba. Ayer se colocó una placa al salón cultural de Centro de Veteranos con su nombre. Fue muy emotivo. Este año se sintió su falta, tenía muy buenas ideas”.