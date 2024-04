Alicia, Carambia y Gadano votaron a favor del aumento para los senadores

Este jueves, en la sesión del Senado de la Nación, Alicia Kirchner, José María Carambia y Natalia Gadano, los tres senadores que representan a Santa Cruz, votaron a favor del aumento en las dietas para los legisladores, que cobrarán ahora, en algunos casos, más de 4 millones de pesos.

El salteño Juan Carlos Romero, cuyo bloque Cambio Federal actúa en tandem con La Libertad Avanza, fue el que propuso que se vote sobre tablas (sin debate y a mano alzada) la resolución 615, que no había sido incluida en la orden del día.

Fue el último tema en tratarse en una sesión que no tuvo demasiados sobresaltos: se aprobaron, por ejemplo, las designaciones de embajadores.

El aumento tuvo un consenso amplio, más allá de que luego varios senadores del oficialismo “no se animaron” a levantar la mano para no quedar en evidencia.

La propia Victoria Villarruel, vicepresidenta y titular del Senado, debió salir a aclarar que el aumento fue “perfectamente legal” y que “no tiene herramienta alguna para frenarla”.

“Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como Presidente del Senado NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones”, se justificó la vicepresidenta.

FUENTE: TiempoSur.