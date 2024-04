Maximiliano Benítez fue víctima de amenazas y aprietes: "Es la primera vez que me pasa"

Lamentablemente ocurrió otra amenaza a un periodista de la provincia de Santa Cruz, en esta ocasión, a un periodista de Canal 2 de la localidad de Caleta Olivia. Se trata del periodista Maximiliano Benítez, quien se desempeña como Director Periodístico y de programación de Caleta Video Cable.

En este marco, en diálogo con EL MEDIADOR, Benitez relató lo que sucedió días atrás: “Agradezco a la enorme cantidad de gente que escribió, del arco político, de la policía y de la fiscalía. En febrero entro en un rol dentro de Canal 2, para dirigir personas en este canal de noticias, nosotros empezamos a realizar informes y me piden que no publiquemos estas cuestiones. A lo que responde que no corresponde para pedir esto, y que los micrófonos siempre están abiertos. Desde la empresa tenemos la postura de dar derecho a réplica o de poder defenderse. Y después empezaron a intimidarme hacia mi persona, por lo que decidí hacer una denuncia”.

En tanto, sostuvo: “Yo no quise hacer la denuncia en el momento, detuvieron a una persona fuera de mi casa, hablé con vecinos que tienen cámara. Cuando llego estaban en la cuadra, pasaron por la casa y vuelvo a salir para entrar al vehículo. Se pusieron de frente a mi casa a intimidarme, a los minutos llegó la policía y se los llevó. Presenté todo lo que tenía como pruebas y evidencia, me tomaron la denuncia y se comprometieron a investigar y averiguar”.

“Es la primera vez que me pasa, no tengo problema con nadie generalmente, por eso me acerco a hacer la denuncia. Desde que estoy en este nuevo rol, me da a entender que viene por ese lado”, concluyó.