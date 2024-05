Thierry Decoud: "La idea es que YCRT vuelva a ser productiva y autosuficiente"

En el marco del tratamiento del proyecto del Ley Bases que tiene su media sanción en Diputados y que ahora se debate en el Senado de la Nación, mucha incertidumbre gira en torno al futuro de la empresa YCRT, una de las empresas más importantes para la provincia de Santa Cruz.

En este contexto, Thierry Decoud, Interventor YCRT, hizo un balance de su gestión en estos cinco meses de trabajo en la empresa: “Pudimos volver a poner en servicio a la empresa en cada uno de sus sectores. Las vías ferroviarias hace tiempo no se utilizaban, las locomotoras igual, las gentes de las diferentes áreas están muy alineadas trabajando y haciendo lo que tienen que hacer”.

En torno al diálogo con los distintos gremios, Decoud dialogó con EL MEDIADOR, y puntualizó: “Siempre es correcto, el área de recursos humanos está haciendo un trabajo importantísimo, y del lado sindical hay mucho acompañamiento en el mayor de los casos”.

“Desde que llegamos no se efectuaron bajas por despidos, reactivamos la mina y las distintas áreas, por lo cual, hoy no hay una vista en reducción de personal en las áreas de producción”, detalló el interventor de YCRT.

“Cuando hay movimiento y pasa algo salen noticias que están llegando telegramas, pero no es esa la modalidad que tenemos”, dijo respecto a las noticias que se conocieron sobre los telegramas de despidos en la empresa.

Respecto al futuro de la empresa, indicó: “La empresa está por encima de todos nosotros, nosotros estamos de paso. Lo que hay que hacer es que la empresa vuelva a ser productiva y autosuficiente. En muchas partes del mundo hay yacimiento s como el de Río Turbio, el problema es la politización de la empresa. Nos estamos preocupando por hacerla productiva de nuevo”.

Ante la posibilidad de ser privatizada, fue consultado por la llegada de inversores privados: “La discusión política de hoy es la ley Bases, que va a definir la estructura societaria que tendrá la compañía para adelante. En una primera instancia, lo que creo que debería hacerse es tratar de reordenar los números de la empresa”.

“Después seguramente va a haber interesados, nos llegan propuestas de personas que llaman y preguntan por la venta de carbón. Hoy no hay ninguna propuesta firme que quiera agarrar. Primero hay que reordenarla y después llegarán solos”, sumó.

Los planes para YCRT

En otra línea, habló de los planes para la empresa: “Estamos en un plan de incremento de la producción que ya tenemos suficientes toneladas para hacer la primera exportación de carbón. Según el esquema de producción que tenemos es sacar un buque todos los meses, y después sacar dos buques. Para ello se deben cumplir los hitos específicos”.

“Todos los meses al no haber efectuado ventas de carbón, todos los meses las partidas las cubre el Gobierno nacional”, explicó el interventor.

Seguidamente, habló sobre el trato con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, y sostuvo: “La relación es excelente, el gobernador nos ayuda de manera continua, hemos tenido inconvenientes y nos ayudó muchísimo. Compartimos el pensamiento de que esta empresa tiene que revertirse, tenemos el apoyo constante de parte de él”.

“Yo tengo mucho cariño por la provincia, lo importante es tomar decisiones en pos del beneficio de la empresa, más allá del color político que tenga o de qué jurisdicción sea. Podemos tomar decisiones en beneficio de la empresa, podemos equivocarnos, hasta ahora no me hicieron un reclamo por no ser santacruceño”, cerró.