Días atrás se conoció la noticia de que el gobierno de Santa Cruz retendrá fondos a municipios que adeuden aportes a la Caja de Servicios Sociales. Una medida dispuesta a través del Decreto 235 que lleva la firma del ministro de Salud, Ariel Varela y del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal.

En este sentido, el ministerio de Economía tendrá la facultad de "retención de coparticipación que corresponda a Municipios y/o Comisiones de Fomento, según el monto de la deuda que estos mantengan con la Obra Social Provincial".

Ante esta decisión del Gobierno Provincial, Diego Robles dialogó con EL MEDIADOR al respecto: “Para Río Gallegos es casi el 10% de la Coparticipación, es un montón de plata, desde el punto de vista jurídico es una locura y totalmente inconstitucional”.

“Hablo con funcionarios que me dicen que no lo van a aplicar, porque si no porqué se hico un decreto y no se publicó en el Boletín Oficial. Con un decreto vas más allá de la ley, y está haciendo lo mismo que hace Milei a Nacho Torres, avanzar y tratar de ir sobre los recursos propios sin ningún tipo de legitimación”, aseguró.

Posteriormente, señaló: “Es otra la vía, y nosotros lo tenemos más que claro y obviamente vamos a accionar si llega a acontecer. Ahora negociamos paritarias, ¿cómo me siento a negociar si de mis ingresos capaz el Gobierno me manotea el 10%? ¿Cómo negocio? ¿Cómo proyectamos las obras en cada localidad?”.

“No es la solución al tema, si tenemos que abordar el déficit de la caja de Servicios Sociales y que hay que cambiar la ley de Coparticipación. El gobernador lo planteó cuando era candidato esto de cambiar la ley de Coparticipación y, ahí sí, en esa ley pongamos la norma de responsabilidad fiscal”, apuntó Robles.

“Hay muchas cuestiones que se tienen que dilucidar, hay que trabajar seriamente y tener un abordaje distinto de la deuda histórica y del trabajo para adelante. Nosotros tenemos mucho para aportar y sumar en cualquier iniciativa y estamos dispuestos a ayudar en estos problemas estructurales de la provincia”, concluyó.