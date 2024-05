Confirman que Javier Milei no va a pedirle disculpas a Pedro Sánchez

En sintonía con la forma en que se estaba manejando en las redes sociales, el presidente Javier Milei no pedirá disculpas públicas a su par Pedro Sánchez tras insultar a su esposa, según confirmó el ministro del Interior, Guillermo Francos.

"Creo que han levantado el tema innecesariamente y ojalá lo den por superado. El presidente Milei no va a hacer comentarios sobre eso en ningún sentido, no siente que tenga que pedir disculpas. Pueden esperar tranquilos que no va a pasar", sostuvo Francos en declaraciones televisivas.

Cuando le volvieron a consultar por el repudio del gobierno de España y la exigencia de que pida disculpas públicas, el funcionario sentenció: "No corresponde ninguna disculpas".

Además, como hiciera más temprano el vocero Manuel Adorni, Francos también victimizó al libertario. "Deberían haber varias disculpas del GobiernO español por las cosas que han dicho de Milei", argumentó.

FUENTE: Minuto.