Pablo Grasso anunció que ya están los artistas del Festival Aniversario

El intendente de Río Gallegos Pablo Grasso estuvo este domingo en las Horquetas en una tarea atípica: cocinar. Si bien el jefe comunal ya había hablado en otras ocasiones sobre la actividad culinaria -se mostró en su casa cocinando durante la campaña- ahora lo hizo al aire libre, acompañado de Zarina Giardino, reconocida artista de Río Gallegos y voz de “ZariBand”. El jefe comunal estuvo preparando la comida a través de un streaming emitido durante dos horas en su Facebook. Allí contó como fue su juventud en la cuenca carbonífera -las estudiantinas y la política de por medio- y su llegada a Río Gallegos, incluso con una historia de Rodrigo Bueno de por medio. Si bien gran parte del video estuvo centrado en anécdotas y una charla informal, Grasso dio un dato clave para la cultura de la ciudad capital. Es que ya tienen armada la grilla para el festival aniversario, algo que se prepara con meses de antelación, aunque el secreto de quienes integran el “line up” se mantiene guardado.

Grasso adelantó que de todas maneras, no habrá artistas repetidos y echó por tierra que no se diera continuidad al evento de tal magnitud. Faltan meses todavía para que empiecen a asomar atisbos de lo que serán las 7 noches en diciembre, aunque Grasso redobló la apuesta y aseguró que son artistas de primer nivel.

“algunos dicen que no va a haber mas festival. ¿cómo no va a haber más? Ya tenemos contratados los artistas para fin de año. Hay unos cuantos, y cada vez mejor. No vienen los mismos. Nosotros apuntamos un poco a que cuando vengas y cuentes los que vienen, no termines de nombrarlos nunca. Que sean todos diferentes”, adelantó Grasso.

Destacó la iniciativa de La Noche de los Museos, señalando que hubo una buena participación durante el fin de semana.

“Gallegos tiene muchas cosas lindas. Tenemos arquitectura, historia. A veces, no la terminamos de conocer porque nadie te la cuenta. Eso es un poco lo que intentamos hacer con Turismo, darle otro valor agregado y contar mucho. No tenemos nada que envidiar a nadie”, recalcó el Intendente. “En los alrededores también tenes mucho para hacer. A veces uno quiere contar todo y es mucho lo que se tiene”, sostuvo.