Garrido: “Creíamos que Milei había bajado los decibeles”

El presidente Javier Milei reiteró sus intenciones de vetar la eventual nueva fórmula jubilatoria y señaló que le "importa tres carajos" el respaldo legislativo que haya tenido la iniciativa, al mismo tiempo se jactó de haber echado a "a 25 mil empleados estatales”, y adelantó: “Vamos a despedir a 50 mil más”.

Lo hizo durante su participación en el Latam Economic Forum, el evento de finanzas y economía que se lleva adelante en Parque Norte.

Durante su discurso, el mandatario se refirió también al ajuste: “Empezaron a cuestionar su calidad; de 123 años tuvimos 113 de déficit. No era fácil hacerlo”, y agregó que “a diferencia de otros que con ajuste de medio punto terminaron volando por los aires, nosotros hicimos un ajuste de siete, estamos acá parados y vamos a seguir dando la pelea”.

Con respecto al equilibrio fiscal, y el día después de la media sanción de la nueva fórmula jubilatoria en la Cámara de Diputados, planteó: “Cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romperlo, les voy a vetar todo. Me importa tres carajos”.

En este marco, el programa El Mediador, que se emite a través de Tiempo FM 97.5 entrevistó al diputado nacional Jose Luis Garrido, quien criticó las formas de Milei y analizó lo sucedido en la Cámara Baja. “Uno escucha cómo avanzan las declaraciones del presidente de cosas que él no ve con agrado ni simpatía. se vuelve un discurso o avance en declaraciones subidas de tono, sobre todo cuando habla que le tocan la caja”, dijo en primera instancia. “Creíamos que miley había bajado los decibeles y dejado de lado los adjetivos, con los cuales trata a un sector de la política tradicional”, sostuvo.

“El tema es que en medio hay situaciones que va a tener que ver que no todo es color de rosas. Milei debe avanzar sobre sus objetivos y tendrá que consensuar otros, pero que se resuelva lo más rápido para poder ponerle en el bolsillo a los jubilados la plata”, enfatizó.

Garrido sostuvo que “desde diciembre a enero hubo una pérdida muy fuerte por la devaluación y desde febrero, la gestión de milei va sacando a través de DNU que se lo permiten hacer, dar una compensación mensual para ajustarla con el proceso inflacionario”.

“Se debe hacer una actualización con respecto a la canasta para que en el transcurso del periodo, hacer un equilibrio en la diferencia de cómo se debe sustentar. Si hay un veto puede pasar cualquier cosa”, profundizó.

En este orden, Garrido pidió que se tenga una mirada federal. “Acá es donde se tiene que hacer valer la mirada federal. En el caso particular he avanzado con lo que se aprobó, no tan solo de las jubilaciones y pensiones a quienes han aportado, sino que hay 13 provincias que reclaman por la no transferencia de fondos acordados. quedarse afuera es no tener en cuenta a los jubilados provinciales”, apuntó, señalando que “desde que asumió milei se dejó de tener los fondos para cubrir los déficits de las cajas provinciales”.