Reyes celebró la derogación de la Ley de Lemas

“Celebramos este paso tan esperado durante décadas de la derogación de la tramposa ley de lemas Kirchnerista, remarcó la legisladora.

“Esta es una gran noticia luego de años de mentiras y engaño a la ciudadanía que nos costó pobreza, corrupción y sufrimiento. La ley de lemas les permitió a los K perpetuarse en el poder y romper la voluntad de los santacruceños”, dijo Roxana Reyes.

La diputada nacional Roxana Reyes subrayó la relevancia de este paso tan importante, destacando que la derogación era un reclamo histórico de la ciudadanía.

“Este avance no sólo fortalece la democracia en Santa Cruz, sino que también sienta un precedente importante para otras regiones que buscan mejorar sus sistemas electorales”, remarcó Roxana Reyes.

También remarcó el valor de poner fin a la trampa de la Ley de Lemas: “En Santa Cruz nos robaron hasta el derecho a elegir a nuestros gobernantes. Hoy recuperamos el derecho de elegir con transparencia y en libertad.”

La diputada radical utilizó sus redes sociales para celebrar la medida tomada por la Legislatura provincial y felicitó a quienes hoy lo hicieron posible: al Gobernador, al Vicegobernador, a los diputados provinciales y a los que durante años dieron esta pelea que hoy es una conquista.¨

La Dra. Roxana Reyes quiso destacar el esfuerzo de los ciudadanos que pelearon contra este sistema electoral amañado y arbitrario que permitió que muchas veces se forzara la voluntad popular y los candidatos más votados no sean electos.

Finalmente la dirigente radical destacó que ahora es necesario avanzar y transparentar todo el sistema político provincial:

“Necesitamos además impulsar una reforma institucional completa: No más jueces inconstitucionales en el Tribunal Superior, no más fiscales a dedo, no más amigos y familiares en los organismos de control.¨