Pedro Muñoz: "El error fue del Ejecutivo de no notificar al vicegobernador"

La sesión de este jueves en la Legislatura Provincial tuvo cruces entre diputados y el propio Presidente de la Cámara. La oposición indicó que Fabián Leguizamón no podía presidir la sesión, ya que debería estar a cargo del Poder Ejecutivo por la ausencia del gobernador Claudio Vidal. El vicegobernador contestó y acusó de “boicot” al bloque de UxP.

El Diputado Provincial de la Coalición Cívica ARI, se refirió a lo sucedido este jueves en la Legislatura de la Provincia de Santa Cruz: "El error es del Ejecutivo de no haber informado, para que tome posesión del despacho el Vicegobernador".

"La comunicación no existió, por lo tanto, él no se había hecho cargo del despacho. En caso de ausencia del gobernador, se hace cargo el vicegobernador, eso no ocurrió. El vicegobernador informó que no tuvo la notificación de esa situación y ahi empezó el planteo si correspondía o no", dijo en diálogo con EL MEDIADOR.

Prosiguió: "El error fue del Ejecutivo de no notificar al vicegobernador para que tome posesión del despacho. Y lo que pasó con Rasgido pasó una situación extraña, en otras oportunidades el Tribunal Superior han aceptado eso como válido para proceder al ofrecimiento del suplente. Porque efectivamente ella presentá la renuncia y el vicegobernador elevó la nota al Tribunal para que asuma Adriana Nieto. Esto en principio fue desestimado por el Tribunal argumentando que se necesitaba el acuerdo de la Cámara para que se efectivice la renuncia".

"La Ley 500 de la Reforma del Tribunal de cuentas jugó fuertemente en esta discusión. También la demora de la diputada Nieto, otra tensión allí. Entiendo que el oficialismo decidió el cuarto intermedio, luego estuvo el corte de luz, y se bajó la sesión", precisó.