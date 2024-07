Nicolás Carrizo: "Yo no tengo nada contra Cristina, nunca mataría a una persona"

El involucrado en la causa por el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, Nicolás Carrizo, declaró en la segunda jornada del juicio oral y se desligó del ataque perpetrado por Fernando Sabag Montiel: "Yo no tengo nada contra Cristina, nunca mataría a una persona".

En su declaración indagatoria, Carrizo quebró en llanto y negó cualquier acusación en su contra: "No tengo anda en contra de Cristina, yo jamás mataría a una persona. Ni loco me voy a meter en algo así. Es por lógica que son chistes. En ningún momento le di un arma alguien, nunca tuve un arma en mi mano, nunca disparé. Yo no sé nada de eso".

"Le quiero pedir perdón también si ofendí a la señora Kirchner. Nunca me imaginé que iba a terminar involucrado en esto", agregó el implicado en la causa que tiene a Fernando Sabag Montiel como principal imputado.

Juicio por el atentado a Cristina Kirchner: Brenda Uliarte comenzó a declarar, pero se arrepintió

Brenda Uliarte, acusada junto a Fernando Sabag Montiel, comenzó a declarar este miércoles, pero luego de algunas preguntas se arrepintió y le puso fin a su indagatoria.

La audiencia comenzó pasadas las 10 de la mañana y Uliarte, la primera en declarar, únicamente respondió sobre su situación civil. En el momento en el que su abogado le preguntó por el rol que ocupa dentro de la acusación, Uliarte se agarró la cabeza y no expresó más declaraciones.

Juicio por el atentado a Cristina Kirchner: las declaraciones de Sabag Montiel

En sus declaraciones ante la Justicia, Fernando Sabag Montiel admitió haber querido matar a la ex vicepresidenta porque es "corrupta, roba y hace daño a la sociedad", además de asegurar: "Cualquier persona siente lo mismo que yo".

Este miércoles arrancó el juicio en el que se imputó a Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, conocidos como la "Banda de los Copitos", por tentativa de homicidio doblemente calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el uso de arma de fuego.

El imputado de 37 años, que reconoció responder a los apodos de "Nando, Teddy, Nana y Negro", reveló tener "estudios terciarios completos", pero al ser preguntado sobre qué estudió respondió: "Ingeniería industrial en la UBA", aunque informó haber dejado la carrera a los primeros dos años. Además, aseguró trabajar como remisero al momento de ser detenido.

FUENTE: Ámbito.