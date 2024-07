Las elecciones de Venezuela mantuvieron en vilo a todo el mundo. El presidente Nicolás Maduro celebró los resultados de la CNE contra la oposición, liderada por Edmundo González Urrutia.

Con los primeros guarismos de la votación pasada la medianoche -que proclamaron a Maduro con el 51,2% de los votos -, la oposición venezolana y distintos líderes del mundo, denunciaron fraude en los comicios.

En este contexto, Elon Musk opinó sobre lo ocurrido en Venezuela y calificó a Maduro como "dictador", con un guiño a Javier Milei.

El posteo de Elon Musk sobre las elecciones en Venezuela

Antes de que se dieran a conocer los primeros resultados oficiales de las elecciones en Venezuela, el presidente Javier Milei realizó un descargo en las redes sociales, que generó un fuerte cruce con Maduro: "Dictador Maduro, Afuera!!! Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte. Argentina no va a reconocer otro fraude".

En este contexto, Elon Musk estuvo activo en las redes sociales, tomó partido en la discusión y apoyó al presidente argentino, a la vez que criticó a Maduro.

En primer lugar, el dueño de SpaceX y Tesla reposteó una imagen del presidente argentino que contenía el mensaje, "dictador Maduro, afuera!" publicado minutos antes por Milei. En ese tweet Musk agregó: "verguenza para el dictador Maduro".

Pero el empresario sudafricano fue más allá y, posteriormente, reposteó otro tweet que daba a conocer las encuestas de boca de urna - que daban por ganador a Edmundo González - en comparación con los resultados oficiales publicados por el CNE. "Que parodia", sentenció Musk sobre el proceso electoral en Venezuela.

La respuesta de Nicolás Maduro al posteo de Javier Milei

En medio de su discurso tras darse a conocer los primeros resultados electorales, Nicolás Maduro apuntó sus cañones contra Javier Milei, quien, desde sus redes sociales, había proclamado que no iba a reconocer el resultado de la elección en Venezuela.

Maduro recogió el guante y desafió a Milei tras los dichos del argentino: "Desde Caracas digo: no al nazi fascista de Milei. Tiene cara de monstruo, además. Es feo, estúpido. No me aguantas un round, bicho cobarde. Eres un tronco de fascista" disparó.

Luego, Maduro amplió su mensaje y aseguró que el pueblo de Venezuela "ha dicho no al capitalismo salvaje, no al fascismo, no a Milei, no al nazi fascista de Milei. Estamos dando un ejemplo al mundo".

Por último, el actual presidente de Venezuela se sumó a los cánticos de sus seguidores que continuaron agraviando a Milei: "Milei, basura, vos sos la dictadura". "Vendepatria, Milei, cobarde, no me aguantás un round. Feo y estúpido, se saca fotos de estúpido. Sociópata, sádico" concluyó el líder del oficialismo venezolano.

FUENTE: Ámbito.