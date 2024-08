El expresidente Alberto Fernández manifestó este lunes su asombro por las declaraciones de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner respecto a la denuncia de Fabiola Yánez por violencia de género. "Me sorprenden sus afirmaciones", dijo.

Esta noche se divulgó una entrevista que un medio español realizó al exmandatario en su departamento de Puerto Madero, en lo que es la primera aparición mediática luego de la acusación por golpes y hostigamiento que realizó la exprimera dama.

Allí, Fernández negó los hechos que se le imputan y, entre otras cuestiones, fue consultado sobre la publicación realizada el viernes en X por parte de la mandataria entre 2007 y 2015, quien aseguró que "Alberto Fernández no fue un buen presidente" y que las imágenes de Yañez "no sólo muestran la golpiza recibida, sino que delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana".

Si bien la relación entre ambos no fue buena hacia el final del mandato, las afirmaciones de Cristina Kirchner sorprendieron al exjefe de Estado entre 2019 y 2023. En la entrevista publicada en el diario El País, Fernández se distanció de la visión de CFK: "No comparto la mirada que tiene de mi Gobierno y del que ella también fue parte. Y me sorprenden sus afirmaciones en cuanto a lo que se difunde en los medios cuando ella ha sido víctima de los medios".

Alberto Fernández aseguró que no golpeó a Fabiola Yañez y que probará su inocencia

En tal sentido, Alberto Fernández volvió a advertir su perplejidad por los dichos de Cristina Kirchner y aclaró que no ejerció violencia física: "Y mucho más cuando siempre contó con toda mi solidaridad y acompañamiento frente al linchamiento mediático que padecía. Reitero que no he sido el autor de ninguna golpiza”.

A lo largo de la entrevista, Fernández admitió que en la relación hubo violencia verbal mutua, pero que nunca golpeó a la ex primera dama. “Estoy siendo acusado de algo que no he hecho", aseveró.

"No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer. Estuve 18 años con la madre de mi hijo mayor y 11 años con Vilma Ibarra y nunca he tenido un episodio de esa naturaleza", afirmó el ex jefe de Estado. “Durante cuatro años fui presidente de este país y promoví las políticas de género y sé que en casos como este la carga de la prueba se invierte y el hombre es presumido culpable y tiene que probar su inocencia. Yo la voy a probar”, añadió.

Asimismo, dice no recordar el día que Yañez le recriminó que llevase tres días golpeándola ni cómo los chats y fotografías que parecen incriminarlo llegaron al teléfono de su secretaria privada.

"He visto las fotografías por los medios, pero no he tenido acceso a la causa aún. Nunca llegaron a mi conocimiento por ningún medio. Lo que voy a hacer es esperar, ir a la justicia y que la justicia resuelva”, dijo el expresidente, quien afirmó que las explicaciones sobre la imagen en la que se ve a Fabiola Yañez con un hematoma en el ojo “se lo voy a contar a los jueces”.

La declaración completa de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández: aborto, infidelidades y violencia

La ex primera dama Fabiola Yañez presentó un escrito en la Justicia en el marco de la denuncia que realizó contra su expareja Alberto Fernández por violencia de género, en el que relató varios hechos desde el inicio de la relación hasta ahora que dan cuenta de una relación tormentosa.

El documento al que accedió Ámbito, que lleva su firma certificada y la de su abogada, Mariana Gallego, consta de casi 20 páginas en las que la denunciante profundiza y detalla acerca de las lesiones y abuso de autoridad de los que acusa a Fernández.

También relata que se vio obligada a realizarse un aborto en los primeros meses de la relación, porque Fernández no aceptaba el tener un hijo con ella en ese momento.

Además, Yañez insistió en las reiteradas infidelidades del expresidente, incluso con una funcionaria que se ocupaba de manejar las redes sociales de Dylan, el perro de Alberto Fernández, y también intentó hacerlo con una amiga suya.

FUENTE: Ámbito..