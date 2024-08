El Gobierno fijó el salario mínimo para los docentes en todo el país

El gobierno de Javier Milei resolvió avanzar a espaldas de los gremios y fijó, de manera unilateral, el salario mínimo de referencia por debajo del cual no puede cobrar ningún docente en el país. Lo hizo por medio de la Resolución 689/2024 publicado este jueves en el Boletín Oficial con la firma del Secretario de Educación, Carlos Torrendell.

De esta manera el Gobierno avanzó con la última propuesta que había presentado en la reunión de la paritaria nacional docente a comienzos de marzo pasado y que ya había sido rechazada por los gremios. Desde entonces Torrendell se plantó en esa propuesta que no llegaba a cubrir el avance de la inflación y no volvió a negociar.

Esta cifra, más allá que marca una referencia y un piso por debajo del cual no puede cobrar ningún docente en el país sirve también como referencia al momento en que Nación realiza las transferencias a las diferentes provincias que integran el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente.

La actualización salarial oficializada este jueves corresponde al período abril - julio.

De esta manera, el ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, a través de la Secretaría de Educación, estableció el salario mínimo docente para el cargo de maestro, jornada simple, sin antigüedad o equivalente en horas cátedra y que quedaron de la siguiente manera:

A partir de abril: 380 mil pesos.

A partir de mayo: 400 mil pesos.

A partir de julio: 420 mil pesos.

El último encuentro en el que el Gobierno presentó una propuesta en el marco de la paritaria nacional docente tuvo lugar el 12 de marzo pasado. En esa oportunidad la mesa conformada por la Asociación del Magisterio De Enseñanza Técnica (AMET); la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA); La Confederación de Educadores Argentinos (CEA); el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) y la Unión Docentes Argentinos (UDA) rechazó esa última propuesta que ahora el Gobierno puso en vigencia de manera unilateral.

FUENTE: Minuto.