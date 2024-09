Griselda Siciliani habló de los rumores de separación con Luciano Castro: qué dijo

Griselda Siciliani dio la cara y habló sobre los rumores de separación con el actor Luciano Castro, que circularon en redes sociales porque no se siguen ni comparten fotos juntos.

La pareja confirmó su romance hace algunas semanas su romance, luego de que el actor terminara su relación con Flor Vigna y pronto surgieron los rumores de distanciamiento.

Griselda habló con LAM para explicar cómo sigue su relación con el actor. “Estoy muy bien, genial. Me escribió todo el mundo hoy, pero estamos re bien. Nunca nos seguimos en las redes. Nunca jamás. Desmiento todo, estamos re bien”, aclaró la actriz.

“Yo jamás lo seguí y él tampoco a mí. Nunca subimos una foto. Yo una vez subí una historia y él también, pero esas publicaciones se borran a las 24 horas, ¿no? Soy una experta en redes”, aseguró Griselda.

Aclaró que no son de exponer su vínculo y que están pasando un gran momento de la pareja: “Nunca subimos nada. Hoy me dijeron: ‘Borraron cosas, no se siguen’. Pero nunca nos seguimos y nunca seguimos nada. Yo uso mis redes para mi trabajo y esas cosas”.

FUENTE: Minuto.