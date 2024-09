Para CAME, el descalabro tributario dificulta la competitividad de las pymes

En el marco de los festejos por el Día de la Industria, que se conmemoró el pasado 2 de septiembre, el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, señaló que la industria es “un sector que necesita previsibilidad” y agregó: “Necesitamos que el Estado nos saque el pie de encima, no sólo a nivel nacional, sino también en cuanto a las provincias y los municipios, ya que el descalabro tributario hace que no seamos competitivos”.