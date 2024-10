Taxistas contra Uber: buscan cambiar el color, bajar costos y modernizarse

El servicio de taxi en Río Gallegos tuvo un importante golpe semanas atrás, con el arribo oficial de la plataforma Uber a la capital santacruceña. Los trabajadores del volante no vieron con buenos ojos que la aplicación llegara a la ciudad, sobre todo porque su funcionamiento está prohibido por una ley provincial. En este marco, el programa El Mediador, que se emite en Tiempo FM, entrevistó a Héctor Gatica, Pte. Asociación de Taxis.

En declaraciones al programa EL MEDIADOR, Héctor Gatica, representante del sector de taxis, habló sobre la situación actual de los trabajadores y los desafíos que enfrentan ante la creciente competencia de las aplicaciones de transporte. "Los que trabajan para Uber son los mismos que trabajan para aplicaciones. La gente está disconforme", manifestó, haciendo referencia a la insatisfacción de algunos usuarios con los servicios de transporte.

A pesar de las dificultades económicas que atraviesan tanto la provincia como la ciudad, Gatica expresó que continúan trabajando, aunque no en las condiciones ideales. "Estamos con trabajo, no con el que quisiéramos. La situación económica que pasa la provincia, ciudad. Estamos con trabajo", afirmó, agregando que están buscando nuevas formas de mejorar el servicio y reducir costos. "Estamos tratando de modernizarnos, achicar costos, aplicar nuevas tecnologías. Podríamos cambiar algunas cosas", explicó.

Uno de los temas que generan controversia entre los taxistas es el color de los vehículos. Gatica mencionó que no todos los compañeros están de acuerdo con las propuestas de cambio, pero que el sector está dispuesto a debatir. "No todos los compañeros están de acuerdo, pero discutimos el color. Nos generan problemas, dolores de cabeza. Conseguir un auto original negro de fábrica es una odisea", explicó, agregando que el color blanco sería una opción más accesible. "El auto luego pierde el valor, y son todos gastos. No queremos más gastos, nada. Apuntamos al blanco. El 40% de lo que sale de fábrica es de ese color. Es más fácil conseguirlo", comentó.

Otra propuesta en discusión es la modificación del cartel de techo, sugiriendo que este sea opcional para los conductores. "Queremos modificar el cartel del techo. Queremos que el cartel sea optativo", afirmó Gatica, quien también explicó que presentaron una ordenanza para formalizar estos cambios. "Metimos la ordenanza para darle la forma correcta y por ejemplo veremos cuando se trata. No es que la ordenanza se aprueba y vamos a tener que hacerlo. Van a convivir ambos colores y de a poco cuando nos toque cambiar, iremos optando", indicó.

Finalmente, en relación a la modernización del sistema de cobro, Gatica expresó que la idea es que cada conductor pueda optar entre mantener el reloj físico o utilizar el celular para calcular el costo del viaje. "El que quiera seguir con reloj físico que lo tenga, y el que quiera con el celular, también lo haga", concluyó.