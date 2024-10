Avanzan en la creación de la ley Facundo

En una entrevista en el programa El Mediador, emitido por Tiempo FM 97.5 la Dra. Elba Soria, quien acompaña a la madre de Facundo Díaz en la creación de la llamada "Ley Facundo", brindó detalles sobre este proyecto.

Facundo Díaz, un joven docente de nivel inicial, se vio afectado por una falsa acusación de abuso que lo llevó a una profunda angustia social y personal. Según Soria, Facundo no pudo soportar "lo indigno de esta falsa acusación, el abuso social y la cibercriminalidad" que lo acosó a tal punto que ni el apoyo de su familia ni el cariño de sus amigos más cercanos lograron detener su fatídica decisión.

"Facundo era un docente muy querido y conocido en la ciudad", relató la Dra. Soria. "No soportó no solo la falsa acusación, sino también el desamparo social, a pesar del apoyo de sus amigos y familiares".

La situación se agravó aún más cuando, al ser notificado de la acusación, Facundo se sintió abandonado por sus compañeros y las autoridades educativas. "Escuché una nota en la que su madre contó cómo fue el primer día que Facundo llegó a casa, desesperado, diciendo que lo habían citado por una acusación. A pesar del cariño de sus amigos y de su familia, no fue contenido por sus compañeros ni por las autoridades educativas", explicó Soria.

Desde su muerte, la madre de Facundo ha estado trabajando junto con la doctora en la promulgación de la Ley Facundo, que busca brindar un marco legal de protección y apoyo para los docentes que enfrentan acusaciones similares. "Esta ley es un esfuerzo por amparar a los docentes, porque cuando ocurre una acusación de este tipo, se les excluye instantáneamente de sus funciones sin ninguna contención ni apoyo", afirmó. "Es como si dijeran: 'no te conozco, no me interesas'. Esa es la realidad con la que se enfrentan muchos docentes que atraviesan situaciones similares", lamentó.

Elba remarcó que la falta de apoyo institucional y psicológico es alarmante, ya que "no existe un cuerpo de psicólogos para contener a los docentes en estos casos. Son retirados de sus funciones y enviados a cumplir tareas administrativas, sin ninguna contención emocional ni legal. Esta ley busca cambiar eso", comentó la profesional.

"La idea es abrazar y acompañar al docente desde el momento en que es notificado de una acusación, porque la exclusión actual es inmediata y devastadora".

El segundo punto de la ley, según explicó la Dra. Soria, aborda lo que ocurre con el docente fue separado de su cargo. Si bien existe un protocolo para proteger a los niños y adolescentes en el ámbito escolar, el docente queda completamente desprotegido. "Protegemos acá, ¿y qué hacemos con el otro muchacho o muchacha que ha sido retirada? Quedan absolutamente desamparados", se aquejó.

En estos casos, la ley establecería que debe activarse un protocolo de cuidado, protección y acompañamiento al docente sumariado, tanto desde el punto de vista jurídico como terapéutico si es necesario.

Al ser consultada sobre el momento en que Facundo tomó la trágica decisión de quitarse la vida, la abogada explicó que él aún estaba en proceso judicial. "Se habían realizado las cámaras Gesell y se determinó que el hecho nunca existió", contó.

A pesar de esto, Facundo no pudo soportar la presión, y días antes de que se confirmara que la acusación era falsa, tomó esa fatídica decisión en noviembre, apenas dos meses después del inicio del proceso. "Esto muestra cuánto impacta en la dignidad y el alma de las personas, deteriorándolas hasta un punto insostenible", agregó.

Respecto a la instancia en la que se encuentra la ley, Soria explicó que fue presentada el 24 de septiembre y solicitaron un despacho preferencial para su tratamiento. "Confiamos en que se va a tratar pronto. La mayoría de los legisladores la recibió bien, y pudimos exponer los fundamentos de la ley", dijo. Sin embargo, advirtió que es importante que no se modifique el proyecto: "Pedimos públicamente que no se la lastime. Esta ley está escrita desde el dolor, el amor y el acompañamiento, y si alguien la toca, no vamos a poder salvaguardar la memoria de Facundo".

Además, están trabajando en la creación de una fundación para darle apoyo a los docentes en situaciones similares. "Queremos que el Estado responda diciendo que hay un lugar de contención, apoyo y acompañamiento jurídico para el docente separado de sus funciones o bajo investigación sumaria. Y que este organismo sea independiente, sin influencias políticas o gremiales, para garantizar que sea puro y transparente".