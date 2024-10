Pablo Grasso: “El peronismo santacruceño se debe rearmar”

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, se refirió a la interna que se viene realizando a nivel nacional dentro del Partido Justicialista. Con declaracionoes cruzadas y salidas de los bloques en la Cámara de Diputados, el peronismo se re arrma.

En este sentido, el jefe comunal dialogó con EL MEDIADOR y puntualizó que “hay una desconexión muy grande de la política con la gente” y ratificó que si no existe una unidad para proyectar su conducción dentro del peronismo de la provincia va a construir un espacio aparte para sostener el trabajo realizado en Río Gallegos.

“El peronismo santacruceño se debe rearmar, soy peronista y necesitamos generar algo más grande que no sea un rejuntado y que se debatan las cuestiones centrales como la salud, la economía regional y la educación”, explicó la autoridad municipal y detalló que su gestión se centra en “hechos concretos” y durante su gestión se evitan las promesas.

En este sentido, la autoridad municipal, manifestó que “la interna del Partido Justicialista siempre es positiva” y que “todos critican luego de la toma de las decisiones”. Asimismo ratificó la importancia de establecer un diálogo y un debate de ideas puertas adentro: “No está mal tener diferencias y parece ser que hoy está mal visto tener otros puntos de vista”.

Asimismo, recalcó que es necesario que los dirigentes y legisladores se pongan de acuerdo en sus parámetros y modelo de provincia y apuntó contra el diputado Piero Boffi (UCR): “Debe ser complicado decir una cosa en campaña y otra luego de asumir el cargo, la gente no puede retroceder en su voto”.

También criticó el “notable desequilibrio” del presidente Javier Milei y aseguró: “Hay un 30% de la población que lo apoya, nosotros siempre vamos a estar en defensa de la actualización del presupuesto universitario. En referencia a la actualidad económica, también deslizó: “En el Gobierno Nacional hay dirigentes que te dicen una cosa y hacen otra, manifiestan que no hay plata pero usan presupuestos y crean excepciones financieras estatales para otras cosas”.

“Las cosas se deben hacer en conjunto sino las privatizaciones, la falta de oportunidades y los cierres de las empresas estatales van a continuar, no puede ser que no defendamos a Aerolíneas Argentinas y no son posiciones personales, son decisiones políticas que golpean a la sociedad”, subrayó el intendente reiterando su postura.

En este marco, remarcó que “la situación es crítica” por la “falta de intelectualidad política de los dirigentes y de los representantes para defender ideas”. También invitó a las autoridades a ayudar a superar el ajuste y el aumento de todos los servicios: “Debemos intentar mejorar la calidad de vida de la gente que está pasando por una situación muy compleja en todo el país”.

“Hay un egoísmo muy grande de la dirigencia argentina de la provincia y nacional”, ratificó el intendente y sostuvo que la Nación y la Provincia ajustan permanentemente los fondos de los municipios mientras presentan proyectos de ley con excedentes de cajas de entes públicos y desvíos de dinero al extranjero.

Grasso también indicó su posición sobre las obras financiadas por la provincia y la Nación que hoy no continúan: “Cerró el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y ahora debemos planificar las obras con el Municipio, iremos por sectores y por barrios para mejorar el sistema de cloacas”.

Finalmente, resaltó que “hay mucho por hacer” y que la gestión municipal continúa creciendo, entregando viviendas, inaugurando obras y desarrollando la ciudad de Rio Gallegos.