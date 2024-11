Municipio de Río Gallegos se pronunció contra la reducción de coparticipación

La decisión del Gobierno Provincial de reducir el porcentaje de coparticipación para los municipios, afectando directamente a las arcas de Río Gallegos, ha generado este lunes una contundente respuesta de parte del Jefe de Gabinete de la Municipalidad, Diego Robles, quien junto a las secretarias y secretarios del gabinete del intendente Pablo Grasso realizó una conferencia de prensa exclusivamente para referirse al tema y contestar preguntas al respecto.

Con una pérdida estimada del 3% de los ingresos que la ciudad recibía, Robles expresó la preocupación de la administración local y los desafíos que esto plantea en la planificación de fin de año y para el próximo ciclo.“La medida tomada por la provincia perjudica a Río Gallegos basándose en una cifra de habitantes que sabemos que no es real”, afirmó Robles inicialmente, y luego aclaró que “el censo indica 115.000 habitantes, pero todos sabemos que ese número está lejos de la realidad. El propio INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) ha reconocido una cifra más alta en sus estadísticas recientes de pobreza, situando la población en 127.719”, señaló. Además, destacó que el gobernador mencionó recientemente en una entrevista que la provincia tiene 377.000 habitantes, mientras que los criterios de coparticipación utilizados por su gobierno fijan un número considerablemente menor.

Robles instó a que el Gobierno Provincial revise sus criterios y tome decisiones en base a datos precisos, sin recurrir a una “base falsa”. Señaló que los criterios de distribución actuales, establecidos en una ley de 1982, ya no reflejan las realidades ni las necesidades actuales de los municipios de Santa Cruz. Además, enfatizó la paradoja que enfrenta Río Gallegos: “Aunque tomemos los datos del censo actual, Río Gallegos representa el 34.75% de la población de la provincia, pero recibirá solo el 28.89% de la coparticipación”, cuestionó.

El Jefe de Gabinete municipal destacó asimismo que esta situación es perjudicial no solo para la administración, sino también para los vecinos, especialmente en aspectos como la infraestructura. Robles denunció que la distribución de fondos es discrecional, favoreciendo a otros municipios en detrimento de la capital provincial, lo cual impacta directamente en el bienestar de los habitantes de Río Gallegos.

La Municipalidad, según Robles, buscará revertir esta situación a través de una reforma integral en la distribución primaria y secundaria de la coparticipación, promovida por Eloy Echazú, diputado por el Municipio Río Gallegos. Esta reforma, ya en desarrollo, pretende asegurar una distribución de recursos acorde a la cantidad real de habitantes de cada localidad.“Queremos una provincia mejor, y para eso necesitamos municipios autónomos, autosustentables, que puedan afrontar sus compromisos”, subrayó Robles. Asimismo, reafirmó la disposición de Río Gallegos para trabajar en conjunto con la provincia para lograr un cambio en la distribución de los recursos, en pos de una provincia más justa y equilibrada.

PARITARIAS ASEGURADAS Y POSIBILIDAD DE IR A LA JUSTICIA

En otro pasaje de la conferencia, Diego Robles mencionó que el gobernador ha señalado en notas periodísticas que, “cuando enumera lo que la Nación debe a la provincia, dice el transporte nos debe 300 millones. Bueno, esos millones que dice el gobernador, en gran parte o la mayoría, eran subsidios al transporte que venían a la empresa CityBus y a la Municipalidad de Río Gallegos con el esquema anterior. Esos 300 millones no los perdió la provincia, los perdió Río Gallegos, y no perdió 300, perdió 600, porque la provincia tenía que poner, o ponía, lo mismo que ponía la Nación, y la Provincia, en vez de cubrir esos 300 que dejó de recibir Río Gallegos, le sacó los 600. Entonces, si nosotros pensaríamos igual, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Sacar el subsidio al transporte público, y que los vecinos o paguen 2.000 pesos del boleto, o que la empresa se vaya?”, cuestionó Robles, quien seguidamente aclaró que “nosotros no pensamos así”. Luego, el Jefe de Gabinete hizo hincapié en que, a pesar de todas estas restricciones, y con todos estos condicionantes financieros, “nosotros igual vamos a seguir tratando de avanzar en la recomposición del salario del empleado municipal, vamos a seguir tratando de que la paritaria de los municipales de Río Gallegos siga ganándole a la inflación, como viene siendo desde hace unos años esta parte, y es por eso que el día miércoles vamos a retomar las negociaciones paritarias con el SOEM. Seguramente mañana lo vamos a notificar, y vamos a seguir tratando de demostrar con hechos y con gestión lo que decimos verbalmente. Y vamos a tratar de tener la mejor negociación posible, responsable, y poder cerrar el año de la mejor forma”, adelantó.

Entre tanto, al ser consultado sobre si cabe la posibilidad de que la Municipalidad vaya a la Justicia en respuesta a esta medida provincial, Robles dijo: “Nosotros estamos evaluando, no solamente desde la Secretaría Legal y Técnica, sino a través de un bufet de abogados especializados en este tipo de cuestiones, acerca de la factibilidad o no, en base a lo que te decía, y que es público y notorio de que se va a redistribuir los recursos sabiendo que se está perjudicando a la ciudad, porque se parte de una base que se sabe que es falsa, y no se hace nada para tratar de que esa distribución tenga un correlato con la realidad, ver de qué forma se puede avanzar. Pero digo otra cosa, el Estado provincial, que sabe que estos datos son falsos, en la misma ley, cuando se estableció, decía que los coeficientes se variarían a través de un censo nacional o un censo provincial. Bueno, el Estado de la provincia de Santa Cruz lo puede hacer, o tiene información para lo cual, con una fórmula polinómica muy fácil, tomando los habitantes o lo que tiene el padrón electoral, sumándole los medidores de servicios públicos, y sumándole también la cantidad de vacantes educativas, del nivel inicial y del nivel primario que tenga cada localidad, poder tener una medición real de la cantidad de habitantes y de necesidades que tiene cada localidad, y de esa manera poder distribuir los recursos de la forma más eficiente, porque lo que se tiene que hacer con la coparticipación es que la plata vaya a los municipios para que puedan brindarle soluciones a sus habitantes, y esa distribución tiene que ser proporcional a la cantidad de habitantes que tenga cada uno”, argumentó.