Pedro Cormack: “Queremos que se regule esta situación”

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Pedro Cormack, Vocal Escuelas públicas ante el CPE, habló de la situación que están pasando los docentes con respecto a los paros y marchas, en el marco de un conflicto docente que esta semana tiene resuelta 72 hs de medidas de fuerza.

“Yo creo que es una situación crítica, lamentablemente no es nueva, la relación entre los diferentes gobiernos y los gremios docentes siempre ha sido traumática fundamentalmente por que en muchos casos se cierran maneras de diálogos de manera unilateral y parece un deja vu permanente, son más retrocesos que avances, retrocesos no solamente en el diálogo sino también en cuanto al rechazo de derechos laborales, eso me parece que es grave. A veces parece que en algunos planteos o comentarios públicos, se haga referencia que los responsable de los inconvenientes en educación son los docentes y claramente digo si se plantea ese ausentismo que se asocia esto a una responsabilidad del docente, me parece un despropósito. Nosotros desde hace años queremos se regule esta situación”, explicó

A su vez, habló de lo que tendría que hacer el Gobierno en este caso. “En el medio estamos todos, yo creo que hay prejuicios múltiples de situaciones que tiene que ver con el hecho de que no haya un diálogo fructífero y que no se promueve la negociación salarial, proyectos vinculados a la capacitados, proyectos vinculados al trabajo, eso también sería un incentivo o estímulo para trabajar como corresponde en un provincia o en el país. Lo que tiene que buscar el gobierno es que no lleguemos a un escenario donde haya un perjuicio generalizado, lo que se necesita es seriedad, y esa seriedad implica que los responsables definan las políticas educativas y las representaciones de todos los sectores”, aseguró