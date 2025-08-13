Matías Stremiz celebró la ampliación de piezas habilitada por el RUDAC

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Matías Stremiz, propietario de MS Desarmaderos, informó que el RUDAC (Registro Único de Desarmaderos y Actividades Conexas) habilitó más piezas y esta medida permitirá reducir costos al público.

En la Argentina hay más de 180 desarmaderos habilitados y, a través de una ley, se logró ampliar la habilitación de 33 a 140 piezas.

“Antes había un montón de cosas que no se podían vender, paragolpes traseros, paragolpes delanteros, faros traseros y hoy sí se va a poder, entonces creo que va a abrir un poco más el abanico para la gente y va a reducir costos para el público”, afirmó.

Sremiz celebró la medida en un contexto complicado para la clase media.

“Nosotros seguimos trabajando bien. Lamentablemente tuvimos que dejar el local de Río Gallegos, pero seguimos estando en Calafate y en otra sucursal en Santa Clara del Mar, y estamos tratando de ver cómo podemos beneficiar un poco a la gente. Sabemos que los tiempos que todos estamos pasando son un poco difíciles”, expresó.

En esa línea, informó que incorporaron las tarjetas Visa y Mastercard con la posibilidad de pagar en 2, 3 y 6 cuotas “para que el que lo necesite pueda llegar a financiar un respuesto o lo que necesite para su vehículo para seguir trabajando”.

“Yo mismo me declaro una persona de clase media baja, soy trabajador, entonces creo que nos cuesta todo y lo bueno es tratar de buscar una solución y tratar de ayudar a todo el mundo”, agregó.

Por otro lado, Stremiz recordó que cuando iniciaron el negocio hace nueve años “fue complicado”.

“Fue el primer desarmadero habilitado en la provincia de Santa Cruz así que hubo que legalizar la ley por el Concejo Deliberante, también cuando lo pusimos en Río Gallegos fuimos el primero y hubo que legalizarlo por el municipio de Río Gallegos porque no figuraba en la parte comercial”, señaló.

En estos momentos MS Desarmaderos no tiene competencia. “Somos únicos porque nos costó mucho, el público tampoco era tan grande ni la cantidad de habitantes”, indicó.

Además, resaltó la confianza que brindan porque “está atendido por nosotros, somos tres socios, uno es mi hermano, otro es mi amigo y socio, entonces está atendido por nosotros y eso creo que vale mucho”.

En ese sentido, destacó la cordialidad que ofrecen así como la sinceridad. “No mentimos en los kilómetros de los motores que vendemos ni en las cosas que tenemos, y creo que somos seguros y damos garantías sobre lo que vendemos”, aseguró.

A su vez, están habilitados por el RUDAC.

MS Desarmaderos se encuentra en Calafate, en la calle Alfredo Borquez 1989. Sus números de teléfono son 2966-76-76-72 y 2966-54-02-09.