Javier Milei se photoshopeó y estallaron los memes: “Se puso la cara de Homelander”

El presidente Javier Milei protagonizó la polémica viral de la jornada electoral tras subir a su cuenta de Instagram una foto de él mismo votando visiblemente photoshopeada. La adulteración de la imagen, donde se lo ve sin papada y bronceado, desató una ola inmediata de burlas y memes en las redes sociales.

Según supo Noticias Argentinas, la foto retocada es una captura de una transmisión de TN.

Al "Milei pirateado" le "extirparon exitosamente la papada", le alisaron la piel para eliminar arrugas y texturas naturales, y le aplicaron un "bronceado perfecto". Los retoques también incluyeron ojos "más claros y brillantes", una sonrisa "más marcada y amigable" y más volumen y brillo en el cabello, aunque sin lograr peinarlo.

La reacción en las redes

En la red social X (ex Twitter), los usuarios no perdonaron el retoque digital y respondieron con una catarata de memes y comentarios ácidos: