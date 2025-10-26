Javier Milei se photoshopeó y estallaron los memes: “Se puso la cara de Homelander”

Molina, Lanesán y Guzmán: los tres nuevos diputados nacionales por Santa Cruz
Con el 98% de las mesas escrutadas, Fuerza Santacruceña logró dos bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, mientras que La Libertad Avanza obtuvo una.
El Presidente subió a Instagram una foto votando “tuneada”: sin arrugas, bronceado y con más pelo. “Un filtro más y te limpia el Riachuelo”, retrucaron.ACTUALIDAD26 de octubre de 2025
El presidente Javier Milei protagonizó la polémica viral de la jornada electoral tras subir a su cuenta de Instagram una foto de él mismo votando visiblemente photoshopeada. La adulteración de la imagen, donde se lo ve sin papada y bronceado, desató una ola inmediata de burlas y memes en las redes sociales.
Según supo Noticias Argentinas, la foto retocada es una captura de una transmisión de TN.
Al "Milei pirateado" le "extirparon exitosamente la papada", le alisaron la piel para eliminar arrugas y texturas naturales, y le aplicaron un "bronceado perfecto". Los retoques también incluyeron ojos "más claros y brillantes", una sonrisa "más marcada y amigable" y más volumen y brillo en el cabello, aunque sin lograr peinarlo.
La reacción en las redes
En la red social X (ex Twitter), los usuarios no perdonaron el retoque digital y respondieron con una catarata de memes y comentarios ácidos:
El mandatario local remarcó que los resultados deben servir como punto de inflexión para reconstruir vínculos con la ciudadanía. “Esto es volver a poner las cosas en orden. Hay que escuchar más. Mucha gente necesita una respuesta. El abandono se siente a la hora de votar y es importante empezar a tener el objetivo de ver hacia dónde vamos”, manifestó.
Con el 98% de mesas escrutadas, la fuerza liderada por Juan Carlos Molina logró el 32,07% de los votos, mientras La Libertad Avanza alcanzó una banca y Por Santa Cruz quedó fuera del Congreso.
El ministro del Interior, Lisandro Catalán, anunció el cierre de comicios y brindó los primeros datos. Baja concurrencia y sin incidentes.
La provincia registró una leve caída respecto a 2023, aunque se mantuvo por encima del promedio nacional del 66%. El ausentismo refleja el desencanto y la desconfianza en la política que persisten entre los votantes.
Este domingo 26 de octubre se vota en todo el país para renovar el Congreso. Todo lo que está prohibido.
Conocé las vías habilitadas por la Justicia Electoral para denunciar irregularidades así como también las faltas y delitos electorales que son penadas por ley.
En la camioneta de los damnificados se encontraron sus objetos personales, pero no los celulares.
Billeteras virtuales, bancos y varias plataformas de uso masivo sufrieron cortes en la mañana de este lunes. ¿Qué pasó?
Alejandro Matías Fracaroli fue visto por última vez en la ciudad de Karlsruhe, Alemania. Las autoridades no tienen ninguna pista de qué pudo haber pasado con él y pidieron ayuda a toda la comunidad científica para poder encontrarlo.
La Cámara en lo Penal de Esquel revocó la condena por dos años y medio de prisión a un hombre.
El viento volvió a ser protagonista en la capital santacruceña, con ráfagas que superan los 80 km/h. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla, pero el panorama comenzará a mejorar en los próximos días.
