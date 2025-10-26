Javier Milei se photoshopeó y estallaron los memes: “Se puso la cara de Homelander”

El Presidente subió a Instagram una foto votando “tuneada”: sin arrugas, bronceado y con más pelo. “Un filtro más y te limpia el Riachuelo”, retrucaron.

ACTUALIDAD26 de octubre de 2025
El presidente Javier Milei protagonizó la polémica viral de la jornada electoral tras subir a su cuenta de Instagram una foto de él mismo votando visiblemente photoshopeada. La adulteración de la imagen, donde se lo ve sin papada y bronceado, desató una ola inmediata de burlas y memes en las redes sociales.

Según supo Noticias Argentinas, la foto retocada es una captura de una transmisión de TN.

Al "Milei pirateado" le "extirparon exitosamente la papada", le alisaron la piel para eliminar arrugas y texturas naturales, y le aplicaron un "bronceado perfecto". Los retoques también incluyeron ojos "más claros y brillantes", una sonrisa "más marcada y amigable" y más volumen y brillo en el cabello, aunque sin lograr peinarlo.

La reacción en las redes
En la red social X (ex Twitter), los usuarios no perdonaron el retoque digital y respondieron con una catarata de memes y comentarios ácidos:

  • Comparación con Homelander: "Se puso la cara de Homelander!!! Es un loco!", escribió un usuario, comparándolo con el villano de la serie The Boys.
  • Exceso de filtros: "Un filtro más y te limpia el Riachuelo quijodepuuuuuuu", bromeó otro tuitero.
    Confusión de identidad: "¿Subió una foto de Hernán Caire? ¿Qué le pasa?", preguntó un usuario, ironizando sobre el cambio en el rostro.
  • Vergüenza internacional: "Aquí en Perú estamos hasta el culo, pero hasta aquí nos da vergüenza ajena, fuerza argentina", opinó un usuario del país vecino.

