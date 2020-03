Habló Paola la infectada con COVID-19 en San Julián: "Estoy en total aislamiento y no me voy a morir"

Paola Lorena Mendieta (39) es profesional de la topografía y se convirtió en la segunda paciente con COVID-19 positivo en la provincia de Santa Cruz. Esta mañana decidió realizar una entrevista con FM Líder 101.5 Mhz una emisora de San Julián para contar como vivió toda esta situación.

Aislada en su casa con dos hijos menores, Paola narró lo que vivió y vive a partir de audios de whatsapp que se han viralizado en las redes sociales.

"TIenen que tomar conciencia de lo que pasa. Hoy sacas la basura pasa un conocido y te saluda y te podes contagiar, yendo al supermercado te podes contagiar, trabajando en salud, o por la gente que te trae la comida, De esas cosas se tendrían que preocupar y hablar, no de que yo estoy infectada" señaló.

"No tengo lepra, no tengo SIDA, tuve los síntomas de un resfrío, para mí era un resfrío tuve fiebre y anginas, llamé al 107 como tenía que ser, no me mediqué sola. Al otro día la neumonóloga de San Julián se preocupó, me llamó, me hizo el hisopado, me dijo que me quede en mi casa. Mi familia me trae las cosas, me dejan las cosas afuera, yo salgo recién cuando ellos se retiran, no hay ingreso, estoy en total aislamiento. Es decir yo me cuido y los cuido" detalló.

"La gente anda diciendo que yo anduve en la calle y no es verdad. No salí a la calle no salí a comprar, estuve con mis hijos, aislados los tres. Mis hijos no tienen síntomas están excelentes de salud. Yo ahora después de las medicinas que me dio la médica estoy excelente, no me voy a morir y no voy a salir a contagiar gente porque soy una persona adulta y sé lo que está bien y lo que está mal" agregó.

"Veo que la gente va a al supermercado y está a menos de un metro de distancia. Te están diciendo que tenes que cuidarte y la gente no entra en razón. Se tienen que cuidar porque acá no hay culpables. Me están haciendo mucho daño con todo lo que están diciendo por las redes. Tengo un nene de 11 años que le mandaron un mensaje preguntándole si su mamá se va a morir. Yo no me voy a morir y quiero que a mi familia la dejen tranquila y a mí también" reclamó la mujer.

"Yo ya pasé la etapa del contagio, ya pasé la etapa de los síntomas y ahora estoy bien, ya estoy fuera de peligro y esperar ahora que me den el alta, me van a ir haciendo los hisopados, una vez que me de negativo, me darán el alta y volveré a la normalidad. Quiero que la gente se quede tranquila que no contagie a nadie, ni salí como una loca a contagiar porque eso no es así" reiteró.

"Le agradezco a los médicos, a mi familia que me contuvo y a mis amigas" dijo.

"Ahora todos están asustados porque a mí me dio positivo pero mientras tanto todos hicieron su vida como les dio la gana. Yo ya di los nombres de quienes estuvieron en contacto conmigo" comentó.

Finalmente confirmó que hoy se tomarían las muestras a sus hijos para saber si tienen el virus o no, aunque reiteró que "no tienen síntomas".

FUENTE: Entrevista Gentileza FM Líder 101.5 Mhz.