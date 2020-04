Tatuadores esperan que su actividad sea una de las permitidas en la próxima fase de cuarentena

Diego Cayul, Tatuador propietario de "Tradicional Ink" de Río Gallegos, se refirió a la situación económica del rubro en el marco de la pandemia y manifestó: “La verdad que estamos muy preocupados porque las tarjetas, las líneas telefónicas y los servicios no dejan de llamar para cobrar lo que corresponde y nosotros estamos con cero ingresos”.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR habló sobre la reunión que tuvo con el Intendente Pablo Grasso y expresó: “Estamos muy contentos con la reunión que tuvimos con el Intendente porque que se haya tomando un tiempo para atender a un rubro tan pequeño y nuevo como el nuestro muestra que está trabajando por el vecino”.

Asimismo, agregó: “Lo que nos dijo el Intendente es que podemos vender de manera virtual todo el merchandansing que tenemos en los locales como son los piercing, joyería y demás. Asimismo, presentamos el protocolo de sanidad junto a Nicolás García de Manicomio y Javier de Dark Side”.

Al ser consultado sobre cuando creen que podrían volver a la actividad, Cayul aseguró que “el Intendente nos dijo que hay una posibilidad de reactivar la actividad en la próxima reapertura de oficios que tiene que ver con el contacto más cercano con la gente”.

Por último, también se le preguntó sobre los precios de los tatuajes, el tatuador respondió: “La verdad que hoy no te puedo decir cuánto sale un tatuaje porque las cosas que utilizamos son importadas y vienen de china que hoy no están entrando por razones obvias, entonces yo no sé cuánto gasto tengo al amar una mesa de trabajo”.