Red Solidaria Río Gallegos asiste a más de 500 familias afectadas sin ingresos por la cuarentena

Graciela Suárez, Integrante de la Red Solidaria Río Gallegos, se refirió al trabajo que están llevando a cabo en el marco de la pandemia y manifestó que “la verdad que ya estamos trabajando recolectando frazadas, agua, leña, alimentos y camperas. Estamos organizando y juntando todas las cosas en el comedor para luego salir a recorrer los barrios y hacer entrega de los elementos a las familias necesitadas”.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR dijo: “Lo que me llamó mucho la atención es que nos están pidiendo leña dentro de la ciudad y estuve hablando con estos vecinos que nos dijeron que al no tener trabajo no pueden pagar el servicio de gas”.

Asimismo, se le consultó sobre el apoyo de la comunidad y expresó: “La verdad que el acompañamiento de la gente fue muy bueno porque gracias a Dios, Río Gallegos es una comunidad muy solidaria”.

Por otra parte, Suárez hizo hincapié en la situación de la comunidad y afirmó que “la verdad que es terrible la cantidad de familias que piden ayuda porque desde que comenzó la pandemia ya asistimos a 500 familias”.

“Lo que le pedimos a la gente es que pueda colaborar con alimentos porque es lo que más estamos necesitando en este momento. La gente se puede comunicar con nosotros a través de mi teléfono personal y también al de Alejandra que es 15475469 que es la que se encarga de armar todos los pedidos” indicó Graciela.

Por último, también se le pregunto si tienen alguna ayuda del estado, Suárez aseveró: “La verdad que me comunique con Gobierno y todavía no tenemos respuesta alguna. También me reuní con el Intendente que nos puso a disposición los móviles para que podamos trasladar y recolectar las maderas”.