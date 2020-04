Como todos los años, el 01 de mayo los comercios permanecerán cerrados

Claudio Silva, Secretario General de Empleados de Comercio (SEMCO), se refirió al feriado del primer de mayo y manifestó: “La verdad que es una de las pocas fechas que se respetan porque tenemos la oportunidad de que el trabajador se quede en la casa. El 26 de septiembre es feriado por el día del empleado de comercio, navidad y año nuevo, después no tenemos más feriados”.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR habló sobre la modalidad del DNI para ir a los supermercados y expresó: “Esta modalidad sirve y la gente la está respetando. Lo importante es que los trabajadores tienen los elementos de protección y la gente se está cuidando porque entran a los supermercados con barbijos y guantes”.

Asimismo, se le consultó sobre el acuerdo para reducir el 25% de los salarios a los empleados que no pudieron abrir sus puertas, Silva declaró: “La verdad que están obviando una cosa importante que es la aceptación del trabajador al artículo 223 de la Ley del Contrato de Trabajo y para mí desde el punto de vista jurídico si no estuviera la aceptación del trabajador no estaría bajo un marco legal correspondiente. Sinceramente lo que se hizo acá fue poner un tope al descuento para que no hubieran avivadas”.

Por otra parte, también se le preguntó sobre cuánto gana un empleado de comercio, Silva afirmó que “el salario de un empleado de comercio de una tienda ronda aproximadamente los 43 mil pesos. Ahora cuando hablamos de supermercados son superiores a 50 o 60 mil pesos”.

Seguidamente hizo hincapié en las reuniones con Pablo Grasso para poder abrir los domingos y aseguró: “La verdad que seguimos en negociación y la empresa está de acuerdo en abrir los domingos porque estamos planteando que el trabajador deja de percibir un dinero importante que ronda los 12 mil pesos”.

Por último, se le consultó sobre si cree que va a haber despidos, Silva aseveró: “La verdad que creo que esta situación va a depender de cada empleador una vez que la situación se acomode”.