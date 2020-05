La Asociación Civil Policial pide que el bono de $ 5.000 sea pagado al personal de la fuerza en la provincia

José Daniel Barrientos, presidente Asociación Civil Policial, se refirió al pedido que hicieron por nota al Ministro de Seguridad de la provincia desde esa entidad y manifestó “solicitamos en dos notas al Ministro de Seguridad el pedido de este dinero extraordinario que se otorgó desde Nación, pero no hemos tenido respuesta. En el caso del personal de salud, Nación dio ese plus extraordinario de bonificación para incentivar al personal de una suma de $ 20.000 a pagar en 4 cuotas. En el cao del personal de seguridad, se anunció el pago de un plus de $ 5.000 por única vez, pero habla de las fuerzas federales, dejando de lado las fuerzas provinciales. Nosotros creemos que la provincia debería sumarse a este reconocimiento y abonarlo”.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR dijo que “creemos que la provincia debe abonars este reconocimiento. Lo que es salud viene con un fondo que gira Nación pero los policías nos quedamos afuera. El gobierno nacional dejó a criterio de cada provincia ese pago”.

“El beneficio lo pedimos para los efectivos de la policía de Santa Cruz que incluye bomberos y el Servicio Penitenciario. Somos aproximadamente 5800 efectivos en total” finalizó el presidente.