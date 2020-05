Economía complicadísima: “El 60% de los inquilinos no llegan a pagar el alquiler”

El parate económico que generaron las restricciones por el coronavirus, han generado complicaciones económicas en muchas familias, las que han tenido problemas para el pago de alquiler, ya que al no estar trabajando no producen los ingresos necesarios para afrontar dichos gastos.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR el Dr. Matías Solano, Integrante de la Asociación de Inquilinos de Santa Cruz, se refirió a esta situación y manifestó “La verdad que vemos con mucha preocupación esta situación porque hubo gente que el mes pasado no pudo pagar el alquiler y además realizamos una encuesta y pasaba por casi el 50% de los casos. Este mes volvimos a realizar la encuesta y ya supera el 60% de las personas que no pueden pagar el alquiler”.

Asimismo, el integrante expresó: “Lo que le estamos pidiendo al Gobierno Nacional que busque alguna solución para este endeudamiento porque los inquilinos no han podido trabajar en virtud del aislamiento y no es culpa de ellos el no poder pagar el alquiler. Lo concreto que estamos solicitando es un subsidio o una línea de crédito que nos permita hacer frente a estas obligaciones, ya que si no se va a seguir acumulando una deuda que va a terminar siendo impagable" aseveró.

“Estamos teniendo reuniones con diferentes entes del Estado para ir buscando soluciones. Uno es ANSES, otro es Servicios Públicos y Enargas” indicó Solano.

Por último, al ser consultado sobre qué pasa con aquellos contratos que vencen en estos meses, Solano aseveró: “Los contratos que han vencido en marzo, abril, mayo y hasta agosto quedan renovados automáticamente con el mismo valor sin necesidad de firmar, ni pagar nada hasta el 30 de septiembre”.