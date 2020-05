Unión Santacruceña espera acceder a ayuda que brinda Nación para sostenerse por la cuarentena

Claudio Leyenda, dirigente del Club Unión Santacruceña, se refirió a la situación que está viviendo el club en el marco de la pandemia del coronavirus y manifestó que “la verdad que nosotros ya habíamos empezado la pre temporada con todo lo que tiene que ver con federados para arrancar con la Liga Sur en cancha de once. Asimismo, habíamos arrancado con la escuelita y de repente comenzó toda esta situación de la pandemia que nos obligó a tener que cerrar todo hasta que podamos volver a la actividad”.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR se le consultó por la cantidad de socios que tiene el club, Leyenda expresó: “Entre la gente mayor y los chicos tendremos alrededor de unas 300 personas en el club”.

“Sinceramente con el tema de que tenemos las puertas cerradas a los socios y que no hay movimiento alguno, los padres no pueden acercarse a pagar la cuota social y eso hace que nosotros no tengamos ingresos en el club para poder pagar los sueldos a los profesores” indició el Dirigente.

Por último, también se le preguntó sobre si pidieron ayuda económica, Leyenda aseveró: “Estamos haciendo todos los papeles para haber si podemos acceder a la ayuda que brinda nación a los clubes para que se puedan hacer cargo de la luz, gas y en otras cosas que nos estamos atrasando”.