Perez Gallart y el endeudamiento: "No dejar en claro el monto que se va a pedir, es muy peligroso"

Javier Pérez Gallar, Diputado Provincial de Encuentro Ciudadano que voto en contra del proyecto, se refirió a esta situación y manifestó que “La verdad que lo más destacado de la sesión de ayer es que salió lo que quería el Ejecutivo que era el endeudamiento”.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR explicó las razones por la cual votó en contra y expresó: “Con los Diputados del Bloque Nueva Santa Cruz nos opusimos a este proyecto por tres cuestiones. La primera es que no tiene un monto determinado de endeudamiento, la segunda cuestión es que no hay un destino específico para estos fondos y la tercera cuestión es que se crea para los Municipios un programa particular de “Asistencia Financieras de Municipales y Comisiones de fomentos”, que teóricamente es para mejorar la relación fiscal y financiera”.

“La verdad que es muy importante remarcar que el oficialismo estuvo de acuerdo en sacar el punto donde decía que la Provincia se podía endeudar en dólares” indicó Gallart.