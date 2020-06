3 de Junio. La fecha que se instaló en el calendario hace cinco años para gritar "Ni una Menos"

Marcos Sturzenbaum el administrador de la Estación de Servicio de La Esperanza aclaró que la decisión de cerrar, la tomaron de manera preventiva desde la empresa, ya que nadie se puso en contacto desde el Ministerio de Salud. Aclaró que el contacto con uno de sus empleados fue en Río Gallegos y no en el paraje.

Lo confirmó Mauricio Reyes, presidente de la Junta Vecinal de Barrio El Faro. No se recuperaron todos los terrenos de las 2 manzanas donde se entregaron terrenos y que la gestión del ex intendente Roberto Giubetich otorgó en favor de empresarios y ex funcionarios de la comuna.