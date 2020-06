Quejas por "lo relajada" que está la ciudadanía: "Estamos zafando de puro traste"

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Claudio Silva, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEMCO) de Río Gallegos habló sobre la necesidad de seguir cumpliendo con las normas de seguridad y de distanciamiento social y el cuidado que debe tomar la gente.

"Están todos muy relajados, como si estuviéramos todos vacunados contra el coronavirus, pero la vacuna no se la puso ninguno, porque la vacuna todavía no está" dijo Silva.

“Yo aclaré esto y lo puse en alerta para que el Municipio tome las medidas correspondientes. Hoy ya en los supermercados no se controla nada. Antes entraba una cantidad determinada y el resto esperaba afuera; hoy van los papás, llevan a los chicos, va toda la familia y nadie les dice nada. Uno ve a los adolescentes que se juntan en las puertas de varios comercios de comidas o entretenimiento y están todos juntos sin barbijos. Hay mucha gente caminando en la calle y no lleva tapaboca. Estamos muy relejados me parece" sentenció.

Por otro lado, Silva además hizo hincapié sobre la necesidad de establecer responsabilidad y no perder el cuidado y el respeto entre los ciudadanos: “Yo intento marcar mucho esto, a través de que los negocios hagan respetar los protocolos específicos. El otro día fui a la panadería y me olvide el barbijo y no me dejaron entrar y me tuve que ir. Si desde los supermercados o los negocios no hacen respetar las normas se va a complicar notablemente”.

Finalizando, Silva explicó la ausencia de controles en los supermercados y el no cumplimiento de los ciudadanos en la distancia y argumentó: “Al no haber tanto control, se respeta menos. Con los adultos mayores pasa igual, se les da un horario y van a cualquier hora ellos, no les importa. Esto no es un chiste, y que no pasa nada. Hoy nos estamos salvando de puro traste, parece que Dios nos abrazó y nos dijo que íbamos a zafar. Si es por el esfuerzo municipal y la provincia estamos bien, pero creo que somos los ciudadanos los que estamos fallando enormemente”.