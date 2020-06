Ni bono nacional ni convocatoria a paritarias: APROSA va al paro por 48 horas la semana próxima

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, la Dra. Andrea Pérez, secretaria general de la Asociación de Profesionales de la Salud (APROSA) Seccional Santa Cruz, aseguró que es lamentable la toma de medidas de fuerza, pero que "al no haber soluciones, no queda otro camino" y sostuvo "no hubo una respuesta y tuvimos que tomar estas decisiones. A lo provincial tenemos que sumarle la falta del pago del bono nacional, desde el 22 de marzo que se firmó el decreto y todavía no hay novedades al respecto”.

Por otro la Dra. Pérez además agregó: “Nosotros hace 2 años que no tenemos paritaria, cuando nos sentamos a charlar pensamos que con todos los reclamos planteados que no se haya podido resolver ni uno, es realmente una vergüenza y hemos sido demasiado pacientes”.

Finalizando, la Dra. Pérez comentó sobre el último anuncio respecto al pago del bono y concluyó: “En algunas provincias el bono se ha pagado, la pelea era que fuera para todos y después vino la parte administrativa. Una vez que se abone hay que ver quienes cobraron y quiénes no. La medida de fuerza es un paro provincial que incluye todos los hospitales y centros de salud, somos consientes de que es un paro flexible y que cada uno sabe que es lo que puede hacer, no queremos que el paciente quede desprotegido”.