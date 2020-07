La temática de abuso y violencia infantil en la agenda de varias iniciativas de la diputada Reyes

En reunión conjunta de las comisiones de Familias, Niñez y Juventudes y de Comisiones e Informática de la Cámara de Diputados, se aprobó el pasado miércoles 29 por unanimidad una modificación a la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para crear una aplicación tecnológica gratuita que puedan utilizar los niños, niñas y adolescentes que les permita recibir asesoramiento si sufren algún tipo de abuso o maltrato.



En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, la impulsora del proyecto, la diputada nacional Dra. Roxana Reyes presidenta de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes de la Cámara baja, se refirió a la situación actual de los niños y niñas y a la falta de temas que los incluyan en la agenda política. “Es algo que nos preocupa, nos reunimos con diferentes entidades para generar un consenso, para que los ejecutivos tengan herramientas que se plasmen en políticas de estados" señaló.



"Necesitamos que se visibilice el maltrato, el abuso y la cuestión de la violencia infantil, como se visibiliza el maltrato a la mujer hoy en día" indicó. En este sentido y con el objetivo de "prevenir futuros casos" es que se ha trabajado con una aplicación que "a través de una serie de preguntas permite detectar si están siendo víctimas de maltrato o abuso o cualquier índole similar", explicó.

Por otro lado, la diputada explicó que también se propone la utilización de la línea 102, como línea de atención para posibles casos de violencia o abuso infantil. "Existen diferentes herramientas también, pero si tenemos una línea en funcionamiento en otras provincias tenemos que aplicarla acá. Estamos abiertos a cualquier propuesta, pero tenemos que alcanzar a todo el país, debe ser una línea de alcance nacional, estamos trabajando fuertemente en eso”.

Vale destacar que la línea 102 se encuentra en 17 de las 24 jurisdicciones del país, en las provincias 7 restantes, existen números extensos, que no son gratuitos.



“Falta mucha perspectiva en materia de niños, niñas y adolescentes. En nuestra ciudad con el caso de público conocimiento, la víctima fue llevada a todos lados, subida a un patrullero, sin intervención ni nada. La no intervención es una falta de respeto, los niños están primero, me parece que se procedió de muy mala manera”.

La diputada Reyes, aseguró que "es muy importante la especificidad. Los cargos públicos deben ser ocupados por gente capacitada y amplió que "en la niñez esto se tiene que ver súper reflejado, es el área más sensible. Necesitamos gente sumamente capacitada" enfatizó.

"El mensaje nuestro tiene que ser categórico. Yo ya venía trabajando en el pedido en una capacitación en perspectiva de defensa de los derechos de los niños y niñas". Reyes señaló que este proyecto de ley "si bien tiene un nombre técnico específico", decidió presentarla como "Ley Abigail" inspirado en el caso Abigail, y se refiere a la falta de perspectiva y capacitación en los distintos ámbitos que no pudieron evitar una tragedia."



"Todos los cargos públicos tienen que ser ocupados por gente preparada. Porque todo causa un impacto en la población. En niñez, tiene que ser el mejor jugador y estar muy preparado. Tiene que entender que estos lugares que ocupamos, son lugares transversales", finalizó.