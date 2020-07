Crimen de Fabián Gutiérrez: Zaeta responsabilizó a su amigo Gómez de haber planeado el asesinato

Facundo Zaeta, el principal sospechoso del crimen de Fabián Gutiérrez se presentó finalmente ante el Juez Carlos Narvarte para prestar declaración en el marco de la causa que investiga el crimen del ex secretario presidencial Fabián Gutiérrez, ocurrido en El Calafate el pasado 4 de julio.

El representado por el Estudio del abogado Carlos Muriete, presentó un escrito donde le echó la culpa a su amigo Facundo Gómez de haber planificado el robo y de haberle dado muerte a Gutiérrez.

Zaeta fue llevado a indagatoria, pero sólo presentó un escrito donde confirmó que con Gutiérrez se conocieron unos 4 meses antes, porque el hombre lo contacto vía whatsapp con fines sexuales. “Me manifestó que le gustaban los “jovencitos”, chicos de mi edad o menos” expresa el escrito.

Sobre su amigo Facundo Gómez, también detenido por el caso, dijo que fue el artífice de un plan para robarle dinero a Gutiérrez. “Me dijo que tenía que juntarme con Fabián Gutiérrez, seducirlo para concretar un encuentro sexual, luego reducirlo, y taparle los ojos para robarle. Me dijo que si lo hacía iba a ser una persona muy rica y que nadie en El Calafate me iba a ser nada, porque Gutiérrez siempre andaba con mucha plata y tenía en su casa millones de dólares. Que si no lo ayudaba en este negocio, me podía traer problemas. Me dijo que en ese encuentro solo nos íbamos a quedar con el dinero, dijo que nadie iba a salir lastimado, que iba a llegar a la casa, le hacia una preguntas a Gutiérrez, y se iría con el dinero en negro que tenía Gutiérrez de la corrupción”, aseveró Facundo Zaeta.

Nunca se había puesto la atención sobre Facundo Gómez en la investigación, hasta este escrito presentado por Zaeta donde plantea una historia que lo tiene como protagonista, pero ajeno a la planificación del crimen.

Zaeta también dijo que Gómez le aseguró que no pasaría nada con el robo, ya que Gutiérrez "no podría ni denunciar el hecho porque que la plata que tenía era de la corrupción".

El joven que inició la relación admite en el escrito que días después aceptó el plan propuesto por su amigo: "Por dos meses continúe todo un plan de seducción a Gutiérrez, enviando fotos de alto contenido sexual y todo tipo de comentarios para lograr su atención, mostrando mi juventud. Las fotos, videos y comentarios se realizaban en presencia de Gómez, quien me decía que tenía que decirle”, agregó.

Zaeta dijo que fue Gómez quien convocó a otro detenido por el hecho, Pedro Monzón, para que se sume al plan. En el escrito, Zaeta sostiene que el día del hecho, Gutiérrez lo pasó a buscar y que al llegar a su casa, inmediatamente “le pegue dos golpes en la mandíbula porque practico boxeo, y lo desmaye, golpeándose la cabeza cuando cae al piso por lo que comenzó a sangrar”.

La declaración sigue diciendo “Lo quise atar con precintos, pero se rompían, así que opte por hacerlo con unas sogas con las manos en la espalda y comencé con una venda, que yo había llevado, a cubrirle los ojos, para que no vea nada, porque Facundo Gómez me había pedido que, a él, no lo tenía que ver”.

Al tenerlo reducido Zaeta asegura en el escrito que llamó a Gómez y Monzón que esperaban afuera, y que a ese momento ya tenía 90.000 pesos de Gutiérrez. Zaeta asegura que Gómez fue quien comandó todo, y quien le pedía “la plata” a Gutiérrez, mientras que este negaba tenerla. Zaeta dijo que en algún momento quiso irse, pero que Gómez le pidió quedarse y seguir con lo que supuestamente era "solo un robo".

Mientras Gómez y Zaeta buscaban plata en las habitaciones, Gutiérrez logró escapar de Monzón y se encerró en el baño. En el escrito, Zaeta sostiene que “Facundo Gómez tiró la puerta abajo y junto a Gómez empezaron a golpearlo en el cuerpo y lo redujeron nuevamente. Gómez me pide que siga buscando arriba, que revise todo. Cuando me voy a la parte alta a buscar el dinero, veo a Facundo Gómez que trae una piedra del patio de atrás de la casa, y se la da en la cabeza varias veces a Gutiérrez (una piedra de grandes dimensiones), casi hasta reventarle la cabeza, no tranquilo con eso, agarró la soga y se la pasó alrededor del cuello, ahorcándolo”.

“Me asuste. Me asuste muchísimo. Mi único fin era sacarle el dinero, no dejarlo sin vida a Gutiérrez”, afirmó Zaeta en su escrito. Zaeta dice que Gómez fue quien comandó todo, incluso que fue quién dio las órdenes para el traslado del cuerpo hasta la cabaña ubicada en la calle Cañadón Seco, en la zona del Aeropuerto Viejo.

Según su relato, actuaron bajo la instrucción de Gómez, quien les dijo que "después él se iba a ocupar de todo y que sus contactos nos iban a limpiar", agregando que, "también nos dijo que nos lleváramos la tele y el equipo de música", lo que le hizo pensar que no era un simple robo y que había algo detrás de todo lo planificado. Dijo que Facundo Gómez los abandonó y los dejó a él y Monzón para limpiar la escena del crimen y deshacerse del cuerpo de Gutiérrez.

Facundo Zaeta es el principal sospechoso por elementos encontrados en su vivienda, y por las declaraciones que hizo Pedro Monzón, quien confirmó que había sido quien lo había seducido a Gutiérrez para sacarle plata. Sin embargo, Zaeta sostiene que fue acusado de forma directa en la declaración, porque Monzón le tiene miedo a Gómez.

Zaeta sostiene que Gómez fue decidido a matar a Gutiérrez porque "había una historia entre ellos", deslizando que hay algo más detrás de todo dado que "en el pueblo se comenta que todas las camionetas RAM que se vendieron en la Agencia de Autos propiedad de Gómez eran de Gutiérrez".

Zaeta reiteró que él sólo quería los dólares y no matarlo. Cerró su declaración pidiendo "protección" aseverando que Gómez es "pesado y tiene contactos mafiosos y políticos, gente que lo cuida", agregando que su hermano Agustín "desconocía de todo" y no era amigo de nadie.