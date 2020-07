Entre la precariedad laboral y los despidos: "El 71% de empleadas domésticas hoy están en negro”

Strella Cortés, secretaria general del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina (SACRA) Filial Santa Cruz, se refirió también a que no alcanzaron las políticas públicas establecidas para la contención de las amas de casa como si había ocurrido en el 2014. También dijo que al no estar cubiertas por una obra social, y por la falta de ART y demás, cualquier situación médica es sumamente complicada para una empleada doméstica.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Cortés aseveró "hoy las mas vulneradas son las empleadas amas de casa, muchas están sin cobrar el IFE, otras en negro, sin obra social. Tenemos que arreglar esa situación, las políticas públicas no nos cubren y tenemos un combo de mujeres sin derechos”.

Por otro lado, la titular de SACRA Santa Cruz fue consultada por la cantidad de mujeres que hoy se encuentran desocupadas, ante esto aseguro: “Desde el Sindicato no tenemos un número fijo, en el registro que llevamos adelante nos focalizamos en las empleadas que están en blanco y poder contabilizar las empleadas que no están cubiertas. Esto además sale en porcentaje, no en cantidad, nos apoyamos entre todas las empleadas y buscamos contenernos, pero la situación económica de muchas es distinta”.

Finalizando, se refirió a las horas y a la falta de compensación por parte del estado, ante esto concluyó: “Hoy si somos un poco más humanos, hay que tener en consideración la situación de las empleadas domésticas y de la informalidad y precarización que se maneja con nosotras y esto es previo al coronavirus hoy. Con el auge del 2014 en el blanqueo, después se retrocedió y se dio marcha atrás”.