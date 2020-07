"No tengo dudas que Río Gallegos ya tiene circulación local del virus”

Tras el disparo de contagios e infectados en la ciudad de Río Gallegos, son varios los profesionales de la salud que aseguran que hoy ya hay circulación comunitaria en la capital de la provincia. El doctor Juan Acuña Kunz, destacado médico de Caleta Olivia se refirió al caso positivo aparecido en esa localidad, de una persona que había viajado a la capital provincial y aseguró no tener dudas que ya hay circulación local del virus en la capital de Santa Cruz.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Acuña Kunz explicó que hoy los casos son difíciles de manejar y afirmó: “Hoy Gallegos está con virus circulante, muchas personas no supieron de donde se contagiaron. El ciclo de fase cambió, hay virus circulante comunitario y la gente ya no sabe cómo se contagia ni de dónde. La semana anterior habían 15 y después hay 300 evidentemente hay un problema, en algún momento se pierde el control y a raíz de los irresponsables que no cumplieron la cuarentena muchos otros no entienden de donde se contagiaron”.

Por otro lado, Acuña fue consultado por el cierre total durante 14 días y afirmó: “Lo que pasa y lo que comunican las autoridades, es tomar una determinación, nos quedamos entre la pandemia y la economía, para poder cuidar la salud de nuestra gente es la cuarentena hoy por hoy. La única manera de matarlo es estar encerrado durante 14 días”.

Finalizando, El Dr. Acuña Kunz se refirió a la necesidad de evitar reuniones de 10 o 12 personas y la prohibición de las mismas, ante esto concluyó que "es irresponsable que la gente se reúna, que hayan reuniones clandestinas, es un gran problema y promueve el contagio. El otro extremo es aislar a cualquier otra persona que ingrese a la localidad y provenga de una zona con contagios, desde un principio se debió haber establecido esto”.