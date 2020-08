Río Gallegos: Cámara de Comercio insiste en la apertura de todos los rubros

En el encuentro virtual, los representantes de las peluquerías plantearon la urgente necesidad de volver a reabrir sus negocios, porque deben saldar diferentes compromisos, ya que la cuarentena los perjudicó y profundizó la crisis que atravesaban. Cabe destacar, que fueron casi los últimos en poder volver a la actividad, y luego vino el brote de Covid-19 que llevó a las autoridades a restringir al máximo a la actividad comercial debiendo cerrarse nuevamente aquellos negocios que no son establecidos como “esenciales”.











Se reiteró la pronta apertura del sector de las peluquerías, como otros rubros que cumplieron con los protocolos y medidas de seguridad que se demandaron y realizaron las inversiones del caso. Además se aclaró que en la actividad comercial no se registraron contagios, debido a las medidas de bioseguridad que se adoptaron.

No obstante, se advirtió que si en los próximos días las peluquerías, al igual que otros rubros no pueden abrir sus puertas al público, muchos negocios van a cerrar definitivamente debido a que no pueden seguir sin poder generar ingresos para afrontar los gastos. Medidas extremas, como el cierre de un comercio, no sólo será una pérdida para el comerciante o emprendedor, sino que dejará a personas sin empleo, y el municipio y la provincia no podrán tener recaudación tributaria.

También se pidió mayores controles por parte del municipio para combatir el comercio informal, que ante el cierre de los negocios se ha proliferado, gracias a las redes sociales en desmedro de la actividad legal. Por otro lado, se solicitó que se elaboren y estudien ayuda para apoyar y sostener al sector comercial, que está cumpliendo con las medidas sanitarias para convivir con el Covid-19 hasta que se obtenga una vacuna contra el virus.

En tanto, Lanesán Sancho explicó las acciones que está llevando adelante el municipio, y solicitó a los peluqueros que a través de la CCIARG presenten una nota formal solicitando la apertura del rubro, y realizará las gestiones pertinentes para trasladar la demanda ante las autoridades correspondientes.

Por otro lado, la presidente de la CCIARG, Carolina Neil reiteró que es imperioso que se implemente la modalidad delivery para distintos rubros comerciales, y una mayor flexibilización en vísperas del Día del Niño.

“Es necesaria la apertura no solo de las jugueterías, sino también de otros rubros. En esta fecha especial, todos los rubros tienen que tener la oportunidad de trabajar, ya que además de juguetes, los regalos abarcan tanto a la indumentaria, libros, calzado, electrónicos como a otros rubros. Hay muchos productos diferentes que son considerados por los clientes como posibles regalos, que deben quedar a gusto y criterio de cada consumidor, quienes deben contar con la libertad de elección. A su vez, aplicar la modalidad delivery es necesario ante la pandemia de Covid-19 y más ahora ante un acontecimiento anual como es el Día del Niño, que será la ocasión para dar un poco de oxígeno a la actividad de los pequeños y medianos comercios que están ahogados por la cuarentena”, sostuvo Neil.