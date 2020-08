Restitución de valor diferenciado de los combustibles en la patagonia: "Estamos un poco más cerca"

El Diputado Nacional de Chubut Gustavo Menna presentó en la Cámara de Diputados de la Nación, un proyecto para la recuperación del canon pagado por el precio excedido de combustibles. Se trata de una propuesta que apunta a que toda la región patagónica recupere parte de aquel valor diferenciado que en la década del 90 casi representaba un 50% menos del valor en comparación al resto del país. Aunque el proyecto actual no apunta a una reducción en dicho porcentual, si avanza sobre una exención que reduzca el valor final del precio de todo tipo de combustible.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Menna se refirió a la situación de los combustibles en la Patagonia y el avance del proyecto: “Esperamos estar más cerca. El costo del gasoil incide en logística, fletes y transporte urbano. Hoy la intención es que sea un beneficio importante; el impuesto a los combustibles como monto fijo es lo que causa este gasto tan grande. Nosotros propiciamos retomar esa extensión que nació allá por los 90 y con el fin de la convertibilidad se dio esta licuación, lo perdimos de a poco”.

Ante la consulta sobre la obtención de recursos y los cambios para generar esta diferenciación y cambiar el valor tarifario en los combustibles, afirmó: “En este caso, es una resignación fiscal, en el sentido de abstenerse de recaudar este tributo y creo que la compensación se da por una razón de Justicia, por una cuestión climática, y porque además aportamos el 87% de la producción petrolera Nacional. Creo que estamos poniendo bastante y nos merecemos este proyecto”.

Finalizando, el legislador chubutense se refirió a las posturas de otros legisladores que no correspondan a la Patagonia y cómo evalúan el proyecto, ante esto sentenció: “Creo que va a ser necesario que el partido lo haga propio y pelear por esto. Me parece que es importante al momento de llenar una mayoría, después es un tironeo en cuanto a si hay acuerdo o no en casos presupuestarias. Pero en estos casos hay que meter estos temas y muchos más también”.

Por último, Menna aseguró que el proyecto está en comisiones y fue consultado por el porcentaje de diferencia en combustibles relacionándose con los precios que hay en Capital Federal, ante esto Menna concluyó: “En Agosto se tiene que actualizar, la diferencia era de 10 pesos, ahora será mayor. No sería una cobertura tan similar del 50% como en los 90, no es una cuestión de precio, es una cuestión de impuesto, no podes exigir más que el que realmente corresponde para el combustible”.