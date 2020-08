EspacioMoma: “Cuareterna con Humor” el espectáculo de Sergio Gonal vía streaming con Pachu Peña y Adriana Salgueiro

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Sergio Gonal, cómico y humorista está promocionando su show vía streaming, llamado “Cuarenterna con Humor”, se refirió a esta nueva experiencia y dijo: “Lo que fue el espectáculo del 4 de Julio, fue muy positivo y me dieron ganas de sumar amigos por eso es que llame a Pachu Peña y a Adriana Salgueiro”.

Ante la consulta sobre el armado del show y como serán los sketchs, explicó que “Adriana Salgueiro será la moderadora, Pachu hará un personaje Alemán y yo de Gaucho. Iremos desmenuzando la cuarentena solo o en pareja, las compras en el Supermercado y otras cosas con humor y naturalizándolo”.

En relación a cómo vive estos días de cuarentena, el artista señaló que existen días buenos y malos. Es complicado el hecho no poder trabajar y afirmó: “Es la primera vez en mi vida que me dicen que está prohibido ir a trabajar. Pero bueno, es lo que nos toca atravesar, no es la situación reírse del Coronavirus, sino de las situaciones de la Cuarentena. Entender a la gente con barbijo, viviendo en pareja todo el día que es algo diferente también, uno se va a adaptando a esto y la idea es buscarle lo divertido también”.

Finalizando, Gonal destacó las nuevas medidas para trabajar a través del Streaming y sin el feedback de la gente, ante esto Sergio comparo el Streaming con hacer televisión y afirmo: “La técnica es más o menos parecida, si bien hay mucha más gente en el estudio pero el feedback también es con el que está detrás de la pantalla. En el streaming pasa algo parecido o similar y cada uno está concentrado en su trabajo”.