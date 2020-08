Dr. Casaro: “Realmente sin la vacuna, será difícil que volvamos a una normalidad”

Ante el continuo aumento de casos en la localidad de Río Gallegos, muchas autoridades y profesionales se preguntan qué fue lo que pasó a raíz del continuo aumento de casos en la etapa de aislamiento cumplida hasta este fin de semana de 14 días de vigencia en la capital provincial.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, El Dr. Marcelo Casaro comentó “Muy bien no hicimos las cosas, eso se nota. En los próximos 15 días veremos como evoluciona y a partir de eso se considerará la situación, a ver si se continúa con el aislamiento o no”.

Ante la consulta sobre el parte del día lunes, y la cifra de 58 casos negativos y la posible baja en la cifra de contagiados, el Dr. Casaro afirmó “De acuerdo a las medidas de restricción y el aislamiento, debería empezar a bajar. Yo desde mi postura, creo que la única forma de evitar el aumento de contagios es mantener el aislamiento, sin tener la vacuna ya no creo que volvamos a una normalidad”.

Casaro se refirió a los resultados preliminares que se van conociendo sobre la vacuna contra el COVID-19 sobre lo que aseveró "es una posibilidad y eso es una buena noticia, pero debemos entender que hay tiempos y plazos que no se pueden soslayar, sobre todo cuando se trata de la elaboración de una vacuna. NO se deben saltar etapas, que a veces no son menores a dos años de trabajo y pruebas. No hay nada científico que lo demuestre todavía ni el correcto accionar de la misma y no sabemos cómo empezaría a producir los anticuerpos para los pacientes que están infectados y si lo puedan combatir, es algo complicado”.

Finalizando, el infectólogo destacó "entre 30 y 60 días, el infectado debería desarrollar los anticuerpos pertinentes para poder combatir el virus casi en su totalidad, pero no tenemos la garantía de que el virus no lo siga atacando. Por esto es que la vacuna todavía no tiene una garantía médica o científica total”.