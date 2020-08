SOEM aseguró que la paritaria "fue una decepción" y que esperan una propuesta concreta en la reunión del próximo martes

Finalmente este lunes se desarrolló de forma virtual la paritaria municipal, aunque sin resultados positivos para los trabajadores que la tildaron como "una decepción"

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Oscar Coñuecar, secretario adjunto del SOEM de Río Gallegos aseguró que “La paritaria fue una decepción, no hubieron propuestas concretas por parte del ejecutivo hacia los trabajadores. Nos pidieron 10 días y manifestamos que nos parecía un tiempo demasiado extenso, solicitamos la paritaria en junio y recién ahora la estamos pudiendo tener”.

Ante la consulta sobre la declaración del estado de alerta por parte de los trabajadores del SOEM, Coñuecar afirmó: “Si, es a partir de las complicaciones económicas y la no respuesta por parte de los funcionarios. No todos nuestros compañeros están trabajando porque la Municipalidad determinó el trabajo en divisiones de etapas y se hace muy difícil que puedan cumplir el horario. El estado anímico del trabajador es sumamente exaltado y no tener ningún tipo de oferta nos pone de mal humor lógicamente, la paritaria también nos da bronca o impotencia porque no nos pueden cuestionar la asignación familiar y la asistencia a los hijos. Es una pretensión del ejecutivo Municipal nivelar para abajo, ellos se aumentan los sueldos pero no piensan en el trabajador”.

Por otro lado, Coñuecar agregó: “Los fondos saldrían de trámites de la Municipalidad con el ejecutivo Provincial, pero hace 9 meses que están y recién ahora están llevando adelante pedidos de este tipo. Ayer manifestamos también las deudas con los compañeros jubilados, compañeros fallecidos y las deudas con los familiares de estos mismos, hay muchas cosas que la Municipalidad debe cumplir y no lo está haciendo”.

Finalizando, Coñuecar, secretario adjunto del SOEM de Río Gallegos sentenció: “La próxima paritaria será el día martes, será nuevamente via Zoom pero tenemos que adaptarnos. Esperamos que haya una respuesta más concreta y certera de los Municipales”.