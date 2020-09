Echazú sobre la salud de Grasso: "El intendente está de buen humor y evoluciona favorablemente"

"El intendente está de buen humor y evoluciona favorablemente" aseguró Eloy Echazú, Diputado por el Municipio de Río Gallegos y mano derecha del jefe comunal. El legislador desmintió las versiones que circularon el fin de semana y que aseguraron que el jefe comunal estaba en terapia intensiva ante un agravamiento de su estado de salud.

"No fue verdad, no contesté esos comentarios por respeto a la familia, pero todo lo que se dijo no es verdad. Está bien, atendido por los médicos y mejorando. COn ganas de volver al trabajo" sostuvo.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Echazú se refirió a la reuniòn que hoy de forma virtual concretó la Junta Municipal de Protección Civil (COE Municipal) y sostuvo “hoy nos fue bien en la reunión, la hicimos a través de la plataforma "zoom", de la Junta Municipal de Protección Civil para comentar como venimos trabajando desde el Municipio en todas las facciones. Participaron todos los integrantes, estuvo el director del Hospital y fue consultado por la situación actual y los casos y evaluamos posibles soluciones en relación a la capacidad del Hospital”.

Por otro lado, Echazú concluyó: “Mantendremos el ASPO hasta el 20 de septiembre y los controles se mantendrán de manera normal. Lo que se detalló en la reunión a partir de la junta y sus diversos actores fue el contacto permanente entre los diferentes funcionarios de los sectores y continuar informando respecto a la circulación de la ciudadanía, el trabajo del observatorio Municipal con respecto a los casos en la localidad y demás”.