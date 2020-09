Caleta Olivia: 30 millones de pesos usados para hacer frente a la pandemia

El concejal Murua comentó que el Ejecutivo brindó un informe desde el Municipio, para los integrantes del concejo deliberante. Los informes son solicitados desde Mayo y algunos no han sido contestados, al igual que otros pedidos de informe al COE de la localidad.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Gabriel Murua, Concejal de la localidad de Caleta Olivia dijo: “Ayer el ejecutivo dio un informe, en realidad no asistieron a la sesión. El jueves a la mañana nos convocaron a una reunión y tuvimos una reunión con el secretario de Hacienda, que nos mostró y nos explicó los gráficos con los gastos Municipales durante la pandemia”.

Por otro lado, Murua agregó: “En ese informe encontramos que hubieron aportes extraordinarios provinciales, en dos cuotas de 780 mil pesos, constatando con otros boletines encontramos que hay otro aporte también que rondaba los 5 millones de pesos. Hoy sesionaríamos y vamos a debatir este tema del empréstito en el concejo deliberante, esto es lo que se gastó para hacer frente a la pandemia y se justifica desde el ejecutivo Municipal. Nosotros queremos constatar con información dura, que el gasto fue para la pandemia”.

Finalizando, Murúa sostuvo que en 5 meses este el primer informe económico de COVID19 de parte del poder ejecutivo hacia los concejales y que además fue presentado en una reunión informal, ante esto sentenció: “A nosotros se nos hizo una reunión informal para explicarnos los gastos, pero luego por la tarde en el sector de comunicación explicaron de manera más generalizada lo que este informe detalla. En un rato en la sesión vamos a debatir esto y poder aclarar algunas cuestiones”.

Por último, Murúa fue consultado por la reincorporación del Concejal suspendido Cristian Bazán y ante esto afirmó: “Hay un documento que avala que el concejal Bazán ya no tiene un procesamiento en la Justicia, pero hasta el momento no tenemos el apoyo unánime de los concejales. Aguardaremos a la próxima reunión ordinaria y poder debatirlo, me parece que desde que llegó el dictamen de la justicia se lo debió haber reincorporado de manera formal”.