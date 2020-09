Los gimnasios de Río Gallegos piden la reapertura: "Necesitamos trabajar para poder vivir"

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Martin Araya, propietario del centro funcional Fussion Fitness comentó la marcha realizada el pasado martes entre dueños de gimnasios y afirmó “Necesitamos hacerle entender a los funcionarios que necesitamos trabajar para poder vivir, comer pagar un alquiler, no es una situación fácil. Ayer nos recibió el Secretario de Comercio e Industria de la Provincia, Fadul, y nos ofrecieron la posibilidad de la ayuda que te lo ofrecen como única vez de determinadas cifras, es un paliativo que no termina de servir”.

Por otro lado, Araya fue consultado respecto al tiempo que pudo abrir sus puertas y dijo: “Pudimos solamente abrir 20 días, ni siquiera podemos dar clases por zoom, la gente ya no quiere saber nada con la modalidad virtual. El punto es que una vez que vos volviste a hacer la actividad física, no queres volver a hacer algo virtual y además en el caso de los propietarios si no facturamos no le podemos pagar a un profe para que dé la clase”.

Araya sostuvo que el rubro de gimnasios no ha tenido ni un solo contagio y se ha cumplido con todos los protocolos, ante esto sentenció: “Nosotros queremos arrancar, así sea con 5 personas y no queremos que Comercio nos caiga para sancionarnos. Nos pueden decir qué tenemos que hacer, y qué no. Si no tenemos antecedentes de ser foco de contagio en los gimnasios, hace 6 meses no facturamos y no podemos trabajar”.

Por último, el propietario de FF sostuvo que luego del 20 de septiembre si el poder ejecutivo establece nuevas medidas, volverán a presentar protocolos y a pedir la reapertura paulatina de las puertas de los gimnasios.